Skatepark bestaat 25 jaar: “Groot deel van ons leven geworden”

In een uithoek van de Longchamplaan, verscholen in een voormalige groenteveiling, ligt Indoor Skatepark De Veiling. Al 25 jaar is dit dé plek waar skaters, inliners en steppers samenkomen, ongeacht weer of seizoen. Wat begon als een passieproject van Dave Jadin, groeide uit tot een onmisbare hotspot in Oostende. We duiken in de rijke geschiedenis van deze unieke skatehal en ontdekken wat De Veiling zo bijzonder maakt.

Het is een bewolkte woensdagnamiddag als de deuren van het indoor skatepark in de Longchamplaan opengaan. De eerste skaters druppelen binnen, skateboard onder de arm, beanie op het hoofd en een rugzak vol energie. Dit is hun plek, hun community. Skatepark De Veiling is een van de weinige indoor skateparken in Vlaanderen. Het ontstond eind jaren ‘90.

Arne en Olivier, twee medewerkers van de dienst jeugd bij Stad Oostende, weten ons meer te vertellen. “Oorspronkelijk was het skatepark een oude fruit- en groenteveiling,” vertelt Olivier. Dankzij een renovatie in 2017 kreeg het park een nieuwe uitstraling en extra voorzieningen, zoals funboxen, richels, rails, banken, quarterpipes en een wallride.”

Handtekeningen verzameld

Dave Jadin (49) stond samen met zijn broer Steve en enkele vrienden aan het roer van De Veiling. “We zochten een plek in Oostende waar skaters konden skaten, ook als het minder mooi weer was. Om Stad Oostende te overtuigen, hebben we handtekeningen verzameld. Het was de toenmalige schepen die ons toen een startbudget geeft gegeven”, vertelt Dave. “Onze eerste locatie was naast het oud zwembad. Later mochten we de leegstaande loods van de groenteveiling gebruiken om skaterampen te maken. Uiteindelijk zijn we er gebleven. Later is het straathoekwerk ook betrokken geraakt.”

Sindsdien is De Veiling niet meer weg te denken uit de stad. “We willen vooral een ontmoetingsplek zijn”, vertelt Olivier. “Momenteel hebben we tegen de 800 leden, waaronder zowel locals als toeristen die de skateparken in Vlaanderen afschuimen. Voor velen is dit een verborgen plekje, maar onder de skaters een begrip.

Volwaardige sport

“Het skaten zelf evolueerde van een jeugdcultuur naar een volwaardige sport. Dat werd extra duidelijk in 2020, toen skateboarden zijn debuut maakte op de Olympische Zomerspelen. “Er zijn al een paar kampioenen die hier hun eerste stappen hebben gezet,” zegt Olivier. “Beau Brunclair, Jack Wachtelaer en Noah De Jaeger, bijvoorbeeld. Allen doen al mee aan internationale wedstrijden en kampioenschappen.”

Naast skaters en BMX’ers is De Veiling ook een trekpleister voor fotografen en jongeren die zich creatief willen uitdrukken. “Er is hier een grote community,” zegt Ikki (20). “De eerste keer dat ik naar De Veiling kwam, moet ik een jaar of twaalf geweest zijn. Het was een vreemde nieuwe wereld voor me. Ik kende niemand. Dankzij de Skate Academy en de fijne gemeenschap in Oostende heb ik nu een hele groep vrienden hier. Het is een groot deel van mijn leven geworden.”

Kwint (17) skatet al sinds het eerste middelbaar. “Ik ben hier begonnen via de Skate Academy. In het begin duurt het lang voor je progressie maakt, en veel mensen geven op. Maar als je volhoudt, wordt het een deel van je leven. Ik werk nu zelfs in Skatepark Beastwood in Brugge, maar kom hier nog altijd graag terug.”

Bijna 800 leden

Met bijna 800 leden blijft het skatepark groeien. “We zijn vier dagen per week open: woensdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. In de vakanties zelfs zes dagen per week. Een lidkaart kost maar 5 euro per jaar en zorgt ervoor dat iedereen verzekerd is”, vertelt Olivier. Voor Stad Oostende blijft het skatepark een belangrijke ontmoetingsplek. Jongeren van alle leeftijden en achtergronden vinden hier hun weg. “Soms komen ouders meekijken,” lacht Arne. “En steeds vaker zien we jonge skaters met een helm op, wat goed is voor de veiligheid. Tegen de oude garde hebben we geleerd daar niet over te beginnen.” (lacht)

“Wat de toekomst brengt? We blijven samen met de skaters werken aan verbeteringen,” besluit Arne. “De community bepaalt mee de richting. Dit is hun thuis.” (Zana Bulteel)

Benieuwd naar Skatepark De Veiling? Bezoek het in de Longchamplaan of volg de Facebookpagina om op de hoogte te blijven van evenementen en activiteiten.