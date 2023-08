Skate-event met gratis McFlurry-ijsjes

Skateplaza in Oostduinkerke wordt de eerste stop voor de ‘Summer of Skate’ van de McFlurry-ijsjestruck van hamburgerketen McDonald’s, die ook gratis traktaties uitdeelt. De kick-off voor de ‘ODK Skate Contest’ is gepland op zaterdag 5 augustus.

Nog de hele zomer toert de McFlurry-truck met de bekende ijsjes van McDonald’s langs de strafste skate-events in België tijdens de Summer of Skate, die start in Oostduinkerke. De deelnemers zijn alvast zeker van een McFlurry-traktatie en maken bovendien kans op een prijzenpot van 3.000 euro. Ook alle skatefans die komen supporteren worden getrakteerd op gratis McFlurry Maltesers. Wie langskomt, spot misschien een van de speciale gasten, zoals Samuel De Graef, Raphaël Detienne of Lore Bruggeman, het schaatstalent uit Kortrijk dat ons land op de Olympische Spelen van 2021 in Japan vertegenwoordigde.

De kick-off van de tour start op zaterdag 5 augustus op de ODK Skate Contest op het Skateplaza, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke. Registreren en warm-up vinden plaats vanaf 11 uur. Om 18 uur worden de beste skate-trucjes getoond van alle categorieën, met aansluitend de prijsuitreiking.

Inschrijven kan via www.mcdonalds.be/en/mcflurry-summer-of-skate of www.bsa.be.