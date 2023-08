SK Deinze-fan Mathias stapt Dodentocht voor G-Ploeg Sparta Petegem: “Ze kunnen de steun goed gebruiken”

SK Deinze-supporter Mathias Dequae (31) uit Zulte stapt op 11 augustus de Dodentocht van Bornem en zamelt daarmee geld in voor De Driesjes, de G-ploeg van voetbalclub Sparta Petegem. “In mijn persoonlijke omgeving ken ik niet meteen iemand met een beperking en ik wist eerst zelfs niet goed wat G-sport was. Net daarom is het belangrijk om De Driesjes eens in de kijker te zetten”, zegt Mathias.

Mathias Dequae is afkomstig uit Gavere maar verhuisde zo’n drie jaar geleden naar Zulte. Hij is bestuurslid van Sfeergroep 818, de jongerenafdeling van de supportersclub van SK Deinze. “Wij waren altijd al een sfeerclub voor tijdens de voetbalmatchen maar dat is geëvolueerd tot een echte vereniging”, legt Mathias uit. “We leggen bussen in, doen eetfestijnen, maken vlaggen, …”

“Veel supporters van SK Deinze volgen ook Sparta Petegem en omgekeerd, er is geen rivaliteit tussen de twee stadsploegen. We spelen ook op andere niveaus. Het is op een avond dat we met supporters van beide clubs samenzaten dat het idee gekomen is om de Dodentocht te wandelen voor het goeie doel. Twee andere clubfans hadden dit al eens gedaan. Zij konden de tocht niet afmaken maar zamelden samen wel 2.500 euro in voor kankeronderzoek in het UZ Gent. Daarom dacht ik ‘wat als ik hem eens volledig wandel en me ook laat sponsoren’?”

De Driesjes in de kijker

“Bij de keuze voor een goed doel wou ik natuurlijk dat het met voetbal te maken had en liefst ook lokaal verankerd was. Zo kwamen we al snel bij De Driesjes, de G-sportploeg van Sparta Petegem. In mijn persoonlijke omgeving ken ik niet meteen iemand met een beperking en ik wist eerst zelfs niet goed wat G-sport was. Net daarom is het belangrijk om De Driesjes eens in de kijker te zetten. Ik vind het een erg mooi project en ze kunnen wat extra steun goed gebruiken. De eerste ploeg van Sparta Petegem geeft hen wel eens wat materiaal maar verder krijgen ze weinig ondersteuning. De opbrengst gaat dan ook volledig naar hen en zal vooral dienen voor extra materiaal of truitjes.”

Ik wandel twee keer per week tien kilometer, en in het weekend 50 tot 60 kilometer

Voor Mathias wordt het de tweede keer dat hij de Dodentocht wandelt. “Vorig jaar deed ik ook mee maar die telt eigenlijk niet. Ik wandelde de tocht wel uit maar door een hittegolf was het een verkorte versie van maar 65 kilometer. Een echte wandelaar zou ik mezelf niet noemen maar als kind ging ik al vaak mee wandelen met mijn grootouders. Die zaten beiden in een wandelclub. Ik vind het leuk om zo de vergeten paadjes van Vlaanderen te ontdekken, al wandelend ontdek je dingen die je met de auto of zelfs met de fiets nooit zou zien.”

Benefietmatch

“Voor de Dodentocht moet ik wel stevig trainen. Volgens het schema wandel ik twee keer per week tien kilometer en in het weekend 50 tot 60. De eerste helft van de Dodentocht moet je eigenlijk zonder problemen kunnen wandelen, de rest is op karakter. De pijn, daar kan ik wel mee om maar er kruipt wel veel tijd in het trainen. Het is vooral daarom dat ik niet zeker ben of ik het volgend jaar nog eens doe. Dit jaar ga ik er alleszins vol voor. Door de steunactie ben ik zelfs wat zenuwachtig, het kan altijd verkeerd lopen, maar mentaal is het een extra boost om de hele Dodentocht uit te wandelen.”

Op 2 augustus speelt SK Deinze een wedstrijd tegen FC Dordrecht, voor elk verkocht toegangsticket gaat 1 euro naar De Driesjes. Verder is het mogelijk om een vrije bijdrage te leveren op het rekeningnummer BE09 7360 7230 3157 met vermelding Dodentocht.