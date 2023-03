Sjokla uit Brugge lanceert paascampagne ten voordele van watervoorziening in Kameroen

Sjokla, de duurzame chocoladeketen van de Brugse Gilde van Chocolatiers, lanceert een paascampagne om geld in te zamelen voor de aanleg van een waterpunt in Ebolowa, de Kameroense partnerstad van Brugge.

Een reep kost 5 euro en per verkochte reep gaat een halve euro naar dit project.

Een delegatie van de Brugse Gilde van Chocolatiers trok zelf naar Kameroen om er de cacao-oogst te bekijken, maar stond er ook versteld van de vaak erg primitieve levensomstandigheden van de bevolking, met vooral een gebrek aan vlot toegankelijk en drinkbaar water. Momenteel hebben 14 van de 32 wijken in Ebolowa nog geen toegang tot drinkbaar water. Door de installatie van een waterpunt met een elektrische pomp op zonne-energie zou iedereen van de wijk over voldoende drinkwater moeten beschikken. “Om de drinkwaterpunt te realiseren, is een totaalbedrag van 33.000 euro nodig”, zegt burgemeester Dirk De fauw.