Sjetje en Gazetje sluit de deuren in Koolskamp

De zaak Sjetje en Gazetje zet binnen enkele weken een punt achter de uitbating op de hoek van de Steenstraat en het Dorpsplein in Koolskamp.

Sjetje en Gazetje was het creatieve idee van Lindsay Vandewiele en Mia Vandenbussche. Ze leerden elkaar kennen op het werk bij de firma Louage en besloten in zee te gaan met een handelszaak in Koolskamp.

Sjetje wees op een wolwinkeltje met alles voor breien, haken en naaien. Je kon er ook terecht voor herstellingen en dergelijke service. Gazetje wees de weg naar de krantenverkoop en de verkoop van aanverwante producten.

Broodjeszaak

Ze maakten er tevens velen gelukkig als winnaar met de Lotto of een ander kansspel. In Sjetje en Gazetje kon je geregeld workshops volgen.

Maar er komt een einde aan dit initiatief. Binnen een tweetal maanden is Sjetje en Gazetje niet meer.

Het is niet langer haalbaar om de zaak te runnen. Er wordt uitgekeken naar een overnemer. Naar we vernemen is de kans groot dat het krantengedeelte behouden blijft en dat er een broodjeszaak aan wordt toegevoegd.

Ook fietsenhandel sluit

Een andere nochtans bloeiende zaak van Klaas Deroo sluit eerstdaags de deuren in de Stationsstraat in Ardooie. Klaas renoveerde het huis van zijn opa en oma en baatte daar een fietsenhandel en een hersteldienst uit.

“Maar door omstandigheden moet ik afzien van het verder openhouden van deze zaak. Het is een heel moeilijke beslissing geworden. Maar we houden het voor bekeken en tijdens de maanden januari en februari is er uitverkoop”, zegt Klaas die een passie heeft voor alles wat met de fiets te maken heeft. Eventuele overnemers kunnen zich melden in de winkel. (JM)