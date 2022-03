Site Zomerloos in Gistel ondergaat reconversie van ruim 3,8 miljoen euro: “Toegankelijk voor alle inwoners”

Zomerloos zal er weldra heel anders uitzien. Tijdens de gemeenteraad en op een persmoment stelde het stadsbestuur de plannen voor om het voormalige zwembad een volledig nieuwe invulling te geven. “We hebben bovendien oog voor de toegankelijkheid van álle bezoekers”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

Over de sluiting van het zwembad vorig jaar is al genoeg inkt gevloeid. Het was dus uitkijken geblazen naar de toekomstplannen van site Zomerloos in de Sportstraat. Alles begon met een brainstormsessie waar de beheerraad van Zomerloos en de voorzitters van de sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenadviesraad aan deelnamen.

“Op basis van de eerste inbreng is een voorontwerp gemaakt dat opnieuw aan de partners werd voorgelegd”, aldus burgemeester Defreyne. Architectenbureau Verly & Vandecasteele uit Gistel werd in januari vorig jaar aangesteld om een nieuw project uit te tekenen. Dit houdt rekening met de verwachtingen van de verenigingen.”

“De focus lag op een totale reconversie van de site: de verbinding tussen de sporthal en evenementenhal, een gemeenschapszaal, nieuwe keuken en bar, plaats voor jeugdhuis Uzuz en de muziekschool, ruime foyer en een nieuw toeristisch onthaal”, kadert Gauthier Defreyne. “Daar zijn de ontwerpers ook in geslaagd.”

Het oude zwembad, kleedkamers en technische ruimte inbegrepen, gaat tegen de vlakte, net als de voormalige cafetaria en inkomhal. Die sloop moet voor het bouwverlof starten, nadien starten de nieuwbouwwerken.

“De nieuwbouw met ruime inkom schuift iets meer naar de Sportstraat op. Er komt daarbij een nieuwe fietsenstalling en foyer van 270 m² met verhoogd dak, dat voor extra lichtinval moet zorgen. Vanuit een nieuwe bar kan je ook een buitenruimte betreden tussen de sport- en evenementenhal.”

Het schepencollege stelde de plannen voor rond het renovatieproject van het huidig sportcomplex Zomerloos. © Peter Maenhoudt

“De nieuwe gemeenschapszaal is ruim 370 m² groot en is opsplitsbaar met elk een eigen ingang”, legt de burgemeester uit. “Waar de vroegere cafetaria was, krijgt Uzuz een stek met weggewerkt terras aan de zijkant van het gebouw.”

“Tot slot is er een polyvalente zaal met twee verdiepingen – en lift – waar de muziekschool gehuisvest wordt. Ook andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld de schaakclub, kunnen allemaal gebruik maken van deze zaal.”

Het stadsbestuur hoopt het project begin 2024 officieel te kunnen openen.

Bijna 4 miljoen euro

“Het volledige gebouw is toegankelijk voor alle inwoners, dus ook rolstoelgebruikers”, antwoordt burgemeester Defreyne op een vraag van oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt (Groen). “De deuren zijn voldoende breed en nergens in het gebouw zijn er niveauverschillen. Het advies van Inter, het onafhankelijk expertisecentrum in toegankelijkheid, beschouwen we als bindend.”

Oppositiepartij CD&V betreurt “dat de renovatie van de kleedkamers van de sporthal niet in het project zijn opgenomen”, dixit raadslid Annie Cool. “Het is een kwestie van keuzes maken”, repliceren burgemeester Defreyne en schepen van Financiën Michel Vincke (Vooruit). “Het investeringspakket van deze bestuursploeg is voor Gistel ongezien, ook op vlak van sport en cultuur.”

Voor de reconversie van Zomerloos wordt een goeie 3,8 miljoen euro uitgetrokken.