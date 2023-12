Site Vancoillie organiseert bewegwijzerde lichtjestocht

De bewoners en begeleiders van Site Vancoillie, Tordale, trakteren Lichtervelde tijdens de donkere dagen andermaal op een lichtjestocht, een bewegwijzerde kerstwandeling. Wandelaars maken kans op een Lichterveldse Kadobon van 10 euro. Ook bewoners van huizen langs de route kunnen een beloning krijgen.

De eerste editie van de lichtjestocht was in 2020. De tocht werd een succes en de vraag naar een volgende editie was groot. Tijdens de coronapandemie was wandelen zowat het enige wat de bewoners en begeleiders van Tordale konden doen, dus stippelden ze een parcours uit voor de bewoners. Een parcours dat ze meteen ook bewegwijzerden, zodat de Lichterveldenaren ervan konden meegenieten.

“Uit alle deelnameformulieren worden winnaars getrokken die een Lichterveldse Kadobon van 10 euro krijgen,” zegt Hilde Plets, begeleider-coach in Tordale, “ook de bewoners van de huizen die worden bekroond, krijgen als beloning Kadobonnen. Een goeie reden dus voor zij die langs de wandellus wonen om huis en voortuin extra te laten fonkelen!”

Parcours

De pijltjes langs de route hangen er van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 december. “Vrij starten kan aan de Site Vancoillie, aan de kant van de Statiestraat”, gaat Hilde Plets voort. “Deelnemen is gratis en het parcours is exact vijf kilometer lang. Ideaal voor gezinnen met kinderen of mensen die na een drukke werkdag in eigen dorp nog even de benen willen strekken.”

Het parcours van vijf kilometer kan je downloaden op de Facebookpagina’s van Tordale Creatief en van Ge Zie va Lichtervelde. Op de vijf wandeldagen worden er ’s avonds (tussen 17 en 20 uur) op de site warme dranken aangeboden. Onderweg kunnen de wandelaars op de meest sfeervolle kerstversiering stemmen.

(Jenka Watteny)