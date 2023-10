Site technische dienst wordt heringericht

Tijdens de gemeenteraad van maandag 2 oktober werd beslist dat de gebouwen van de technische dienst achter het gemeentehuis, inclusief de oude conciërgewoning en garages zullen gesloopt worden. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 132.000 euro, exclusief BTW of 159.720 euro inclusief 21 procent btw.

Dit dossier kadert in het dossier ‘groenblauwe dooradering’. Hiervoor werd een subsidie verworven van 600.000 euro. Eén van de deelprojecten is de ontharding van de zone achter het gemeentehuis. Na de sloop zal er een dossier opgestart worden voor de herinrichting van dit gebied.

Daarnaast besliste de gemeenteraad dat het bestek en de raming voor de aankoop van een verreiker, een voertuig om zware lasten te tillen en te verplaatsen, werd goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 70.000 euro exclusief btw of 84.700 euro inclusief 21 procent btw.

Netbeheerder Fluvius maakte een meerjarenplanning op om alle openbare verlichting op grondgebied Kortemark te vervangen door ledverlichting tegen 2030. Het schepencollege besliste in zitting van 10 juni 2021 om het vervangingsprogramma opgemaakt door Fluvius goed te keuren tot en met 2023. In het kader van dit plan werd door Fluvius een offerte opgemaakt voor de verledding van de openbare verlichting op het Werkenplein en in de Hogestraat, Vladslostraat, Zarrenstraat en 20ste Liniestraat voor een bedrag van 61.512,78 euro, inclusief btw.

Analyse grondwater

Tot slot keurde de voltallige Kortemarkse gemeenteraad een agendapunt goed aangaande de impact op de omgeving van het stort van Silvamo. Vorige maand al diende Tim Deweerdt, zetelend voor CONTENT, een voorstel in. De voorbije zitting kwamen de raadsleden tot een consensus gebaseerd op het voorstel van september: omwonenden kunnen hun grondwater laten analyseren. (Jeffrey Dael)