Site Scharphout wordt gesloopt en krijgt nieuwe invulling

De stad Brugge kan binnenkort starten met de sloop van de verlaten Scharphoutsite in het witte polderdorp Lissewege. Het waren jarenlang de gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs (die nog tot in 2004 gebruikt werden door de school De Regenboog) die later in de handen gekomen zijn van de Stad Brugge.

Ze werden gebruikt door de plaatselijke verenigingen in Lissewege waaronder de Judoclub, ’t Lissewegenartje, de toneelgroep en de jeugdvereniging KSA. De lokalen voldeden niet langer meer en waren niet meer veilig. Eens de vergunning er is kan de sloop starten. Het is de bedoeling dat ze volgend jaar starten met de bouwwerken en dat alles klaar is tegen 2024. “Wij trekken met de stad meer dan zes miljoen euro uit voor deze werken. Er komt een ontmoetingscentrum ter vervanging van Levensvreugde die nu nog aan het Vaartje zit, een sporthal voor balsporten en judo, een nieuwe bibliotheek, skatepark en mini pitch en tenslotte nog de jeugdlokalen voor de KSA en een speelplein met natuurlijke elementen.

De site is meer dan 1 hectare groot en zal eigenlijke alle leeftijden lokken. Ik ben tevreden met de vele positieve reacties van de omwonenden en de Lissewegenaars. Iedereen kijkt er al naar uit” vertelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw die onderstreept dat alle leeftijden er zullen komen. Er ging heel wat volk in op de uitnodiging van de infomarkt die maandagavond plaats vond op de speelplaats van de gemeenteschool in de Stationsstraat. Daar konden de plannen van het gebouw en de site ingekeken worden. Rond de site komt er plaats voor vijftig wagens maar ook plaatsen voor fietsen. Er werd gekozen voor een BEN- gebouw, een bijna energieneutraal gebouw.