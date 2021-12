Site Galloo krijgt eindelijk nieuwe toekomst

Stad Gistel maakt samen met de intercommunale WVI werk van de opwaardering van het bedrijventerrein Konijnenbos. In een eerste fase krijgt de leegstaande site Galloo een nieuwe invulling. Nu worden de voormalige kantoren gebruikt als vaccinatiecentrum voor de inwoners van Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Daarna zullen de gebouwen worden gesloopt. Recent kreeg de stad groen licht van de Vlaamse overheid met 480.000 euro sloopsubsidies.

Het bedrijventerrein Konijnenbos dateert van de jaren 1960 en huisvest vandaag zo’n 72 bedrijven. De site is aan een opwaardering toe: de inrichting van het openbaar domein is verouderd, de stedenbouwkundige voorschriften zijn niet meer hedendaags en laten intensief ruimtegebruik niet altijd toe en er is leegstand. In opdracht van de stad kocht West-Vlaamse Intercommunale midden 2019 de leegstaande site Galloo van ongeveer 3,2 hectare aan.

“De vergunningen voor de sloop- en infrastructuurwerken werden afgeleverd”, zegt algemeen directeur Geert Sanders. “Ook de Vlaamse overheid ondersteunt dit project met een sloopsubsidie van 480.000 euro om de leegstand op bedrijventerreinen tegen te gaan. Momenteel wordt de aanbesteding voor de sloopwerken voorbereid, zodat de bestaande bebouwing en verharding op de site in het voorjaar 2022 kan gesloopt worden. Aansluitend wordt het terrein gesaneerd om ten slotte in 2023 met de infrastructuurwerken van start te kunnen gaan. Zo wordt de site voorzien van een nieuwe wegtracé, zodat het terrein opnieuw opgesplitst kan worden in verschillende percelen.”

Nieuwe impulsen

“Wij zijn blij dat na jaren van langzame verloedering gestart kan worden met de reconversie van de site Galloo”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Ook het bestuur wil de leegstand ombuigen naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. WVI beschikt als partner over een uitgebreide expertise in de reconversie van oude bedrijfsterreinen en -gebouwen naar professionele werklocaties.”

De herinrichting van de site Galloo is de eerste stap van de effectieve herontwikkeling van het bedrijventerrein Konijnenbos. De stad wil het historisch gegroeid bedrijventerrein een betere interne organisatie, duurzame uitstraling en natuurlijke inpassing in zijn omgeving te geven. “In een volgende stap volgt de actualisatie van de stedenbouwkundige voorschriften en mits de nodige subsidies zal ook het openbaar domein een facelift krijgen. Zo worden momenteel de verschillende subsidiekanalen onderzocht.”

Vooraleer de gebouwen zullen worden gesloopt, worden ze momenteel ingezet als vaccinatiecentrum. De komende maanden zullen de 65-plussers van Gistel, Ichtegem en Oudenburg er hun derde prik tegen het coronavirus kunnen krijgen. (TVA)