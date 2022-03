Siska Deknudt vertelt over het leven in de gevangenis

Siska Deknudt is zes jaar gevangenisaalmoezenier in Beveren.

Een geboren en getogen Deerlijkse die over haar job vertelt: “Als aalmoezenier ben je een niet-oordelende, duurzame aanwezige. We kunnen luisteren omdat wij aanwezig zijn in het systeem, zonder dat we er zelf toe behoren. Mijn werk in de gevangenis spreekt tot de verbeelding en mag aandacht krijgen, maar ik vertel liever over de gedetineerden.’’

Bewaker aan het woord

Het Davidsfonds gaat in op die verzuchting en nodigt Siska uit op donderdag 24 maart om vanaf 20 uur in Uzien te vertellen over haar visie op het gevangeniswezen.

Er is meer: zij is vergezeld van een bewaker die mee vertelt over de gevangenis van Beveren.

Voor Siska wordt het een weerzien met velen uit haar geboortedorp. Een berg aan ervaring, inzet en visie laat zij horen. Zij brengt de panelen van een artistiek project van mensen uit de gevangenis mee naar Deerlijk. Deze krijgen een plaats in Uzien op 24 maart en zullen, na een weekendproject in Antwerpen, vanaf zondag 27 maart tot Pasen te zien zijn in de Deerlijkse Sint-Columbakerk. (MVD)