Sire David II is straks weer Koning Ezel af, opvolger zaterdag bekend: “Vier prachtige jaren beleefd”

Normaal regeert Koning Ezel twee jaar over Ezelgem. Sire David Claeys mocht echter zijn regeerperiode verdubbelen nadat de coronapandemie aan het begin van zijn koningschap roet in het eten gooide. Wie zijn opvolger wordt, weten we zaterdag tegen middernacht.

Na 82 afgewerkte jubilea, waarvan twee door corona niet werden volbracht, en de viering van drie honderdjarigen zit de ambtstermijn van Sire David II er definitief op. Sire David Claeys genoot met volle teugen van de vier jaar dat hij Koning Ezel was en zou dan ook iedereen aanraden zich kandidaat te stellen.

“Alles begon eigenlijk in 2017 met een grote ontgoocheling na mijn eerste deelname”, opent hij. “Ik verloor toen de finale ronde in de hooiopper van Sire Olivier, en zei dat ik nooit meer zou deelnemen. Tot ik een jaar later op de Ezelsfeesten door het organiserend comité weer overtuigd werd. De verkiezing van 2019 ging goed van start en de hommageproef aan Nesten was een eerste hoogtepunt. Na 20 minuten de medaille uit de hooiopper halen was voor mij de kers op de taart. Als ik nu de beelden weer zie van dat moment, krijg ik er nog steeds kippenvel van. Daarna volgde de kermisreceptie met een staande ovatie na mijn maiden speech, waar ik nadien ook mijn vriendin ten huwelijk vroeg. Ondertussen zijn we al twee jaar getrouwd.”

Jubilarissen

“In mijn speech had ik enkele beloftes gedaan, waarvan eentje was om een dag op stap te gaan met de Kuurnse glasbolhelden. Ook die dag was een hoogtepunt. Die jongens zijn ondertussen al tieners, maar nog steeds word ik door hen met veel enthousiasme begroet. Ook de kerstmaaltijden voor de minderbedeelden hebben we kunnen aanhouden, soms weliswaar onder moeilijke omstandigheden.” Een speciaal plaatsje in het hart van Sire David II kregen ook de vele jubilea die hij mocht meemaken tijdens zijn regeerperiode. “De gesprekken met de jubilarissen zijn het mooiste cadeau die ik kon krijgen”, gaat hij verder. “Je hoort er telkens een schat aan informatie, over hoe het vroeger in Kuurne was en hoe het er aan toe ging op huwelijken, met orkest of met discobar, met volledige menu’s of enkel taart met erewijn. De danscafés, feestzalen, cinema’s, noem maar op. Ik mocht ook drie 100-jarigen in de bloemetjes zetten, en daarbij hun leven eens overlopen. Dat zijn herinneringen die je nooit vergeet.”

Ook aan de reis met de Orde van de Ezel naar het Nederlandse eiland Texel koestert hij mooie herinneringen. “De banden met de Ezelsvereniging aldaar werden weer aangehaald, en paal 900 werd in het duinengebied geplaatst, refererend naar paal 9 die 25 jaar geleden ter gelegenheid van 875 jaar Kuurne door Texel aan Kuurne geschonken werd. Ondertussen hebben we met enkelen een groepje opgericht, De Vrienden van paal 9, waarmee we zorgen voor het onderhoud van de paal en het bloemenperk. Op kermiszaterdag ontvangen we trouwens aan paal 9 een delegatie vanuit het Nederlandse Texel.”

“Ik wil zeker ook Geert Lietaert, Alexander Gaillez en Francis Benoit nog vermelden. Zij hebben hun schouders gezet onder een prachtig interactief beeld op het Marktplein. Tijdens mijn kermisspeechen had ik geopperd dat er wel eens een standbeeld van een ezel mocht komen in Kuurne, en zo hebben we de Orde van de Ezel warm gekregen om hiervoor een budget te voorzien, samen met het gemeentebestuur.”

Karamelleverzen

Er waren niet alleen maar hoogtepunten, geeft Sire David toe. “Koning Ezel zijn, allemaal goed en wel, maar soms zat ik ook niet goed in mijn vel. Corona heeft er bij velen goed ingehakt, ook bij mij. Met het overlijden van verschillende jubilarissen had ik het ook wat moeilijk. Toch kan ik alleen maar besluiten dat de vier voorbije jaren prachtig zijn geweest. Ik heb mijn stempel kunnen zetten met mijn karamelleverzen. Ik heb me ingezet voor goede doelen en ben al 15 keer bloeddonor geweest dat was ook een belofte die ik had gemaakt. Ik mocht Kuurne Balkt meemaken vanop het podium en vanachter de schermen, en ik volgde van dichtbij de ontvangst van de Sint.”

Sire David II is tijdens zijn ambtsperiode vooral zichzelf gebleven en koestert de vriendschappen die hij overhoudt aan zijn Koning Ezelschap. Zaterdag tegen middernacht weten we eindelijk wie hem zal opvolgen. (BRU)