Sire Brent I volgt Sire David II op als Koning Ezel

Brent Gheysen is zondagmorgen in Kuurne even na 1 uur uitgeroepen tot de nieuwe Koning Ezel. Daarmee volgt hij Sire David II op na een extra lange regeerperiode door de coronapandemie van vier jaar.

Brent Gheysen voerde het team blauw aan, is woonachtig in de Saffraanweg en is landmeter van beroep. Nadat in de namiddag alle theoretische en praktische proeven waren afgewerkt, volgde tussen het optreden van de ‘Turbo Alive Band’ en ‘The Dirty Daddies’ in een nokvolle feesttent nog een laatste gezamenlijke proef die erin bestond om het zangtalent van de zeven kandidaten Koning Ezel te testen. Een test om te zien wie naar ‘The Voice van Vlaanderen’ kon werd het alvast niet ondanks het feit dat elke kandidaat zijn beste beentje voorzette.

Na het optreden van de ‘The Dirty Daddies’ uit Nederland die voor de nodige sfeer zorgden in de feesttent en figuurlijk het dak eraf speelden volgde dan de bekendmaking van het duo dat uiteindelijk de hooiopper zou gaan induiken op zoek naar die ene fel beheerde Koning Ezelmedaille die erin verstopt zat in en uiteindelijk voor de beslissing zou gaan zorgen wie de nieuwe Koning Ezel 2023-2025 zou worden.

Samen met Brent Gheysen mocht ook kandidaat Kevin Bonte het hooi in. Het werd een stoffige boel, waarbij geregeld heel wat hooi door de lucht vloog op het grote podium in de feesttent. Het was uiteindelijk Brent Gheysen die na iets meer dan 5 minuten de medaille waarom het draaide uit het hooi haalde en zo de nieuwe Koning Ezel werd. Zondagmorgen omstreeks 11.15 uur wordt Sire Brent I officieel aangesteld in zijn functie in de raadzaal van het gemeentehuis van Kuurne. (BRU)