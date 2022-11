Sinterklaas te gast in winkelcentrum Ring Kortrijk

Na zijn intrede in het land is Sinterklaas op toer doorheen ons land. Vandaag is de Sint in het gezelschap van zijn Pieten te gast in het shoppingcenter Ring Kortrijk om de brave kinderen te begroeten. “Er bestaan immers geen stoute kinderen”, aldus de goedheiligman.

Veel enthousiaste kinderen staan in de rij aan te schuiven om op de schoot van de Sint te zitten voor een babbel en hun speelgoedwensen te uiten. Sommige kinderen hebben ook een leuke tekening mee voor Sinterklaas. Gelukkig strooien de Pieten van Sinterklaas lekkere picknicken en geen roet rond. Ben je ook benieuwd of de Sint ook snoep lust? Gaat zijn schimmel weleens naar de paardwash en wordt hij niet bootziek? Op al deze vragen kan enkel Sinterklaas antwoorden.

Kinderen die nog niet de kans kregen om de Sint te ontmoeten, niet getreurd. Sinterklaas komt nog viermaal naar Ring Kortrijk. Dit kan op 19, 23, 26, 27 en 30 november. Voor het bezoek aan de Sint kan je reserveren op www.ringkortrijk.be/nieuws-events-overzicht/sinterklaas/