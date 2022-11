Sinterklaas opgewacht door honderden kinderen in Oostende

Sinterklaas en zijn Pieten zijn zaterdagmiddag aangekomen in Oostende. Honderden kinderen, hun ouders en grootouders stonden de goedheiligman dan ook op te wachten met brieven, tekeningen en een brede glimlach. Hij had ook een belangrijke boodschap: “Alle kindjes in Oostende zijn dit jaar braaf geweest”, klonk het.

6 december komt aardig in de buurt en dat betekent dat Sinterklaas terug in het land is. Honderden kinderen stonden zaterdag over zo’n 300 meter vanaf de Montgomerykaai richting het Klein Strand verspreid om handjes te schudden met Sinterklaas en zijn Pieten. Sinterklaas had dan ook letterlijk de handen vol tijdens zijn intrede in de badstad. Om 14 uur meerde de Sint, onder begeleiding van de Scheepvaartpolitie, aan in de haven met De Nele.

“De reis vanuit Spanje is goed verlopen”, liet Sinterklaas, die opgewacht werd door schepen van Jeugd Bart Plasschaert (CD&V) en gemeenteraadslid Danick Minne (Open VLD), weten. Normaal wordt de Sint altijd verwelkomt door burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), maar die liet weten ziek in bed te liggen.

Sinterklaas had even wat tijd nodig om de hele rij af te gaan en nam ook die tijd om alle kindjes de hand te schudden. Daarna trok het hele gezelschap in stoet naar het Oostendse stadhuis. Vanop het balkon sprak de Sint de kinderen toe en hij had goed nieuws: “Alle kindjes in Oostende zijn dit jaar braaf geweest”, klonk het vanop het balkon. De vele honderden kindjes in de badstad mogen dus met een gerust hart hun schoentje zetten op de vooravond van 6 december.