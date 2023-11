Sinterklaas neemt zijn intrek in Villa van de Walle in Roeselare, eerste kinderen komen er op bezoek

Sinterklaas is aangekomen in Roeselare. Zondagochtend nam hij zijn intrek in het Huis van de Sint. Dat bevindt zich dit jaar in Villa van de Walle langs de Meensesteenweg.

Inmiddels brachten heel wat jonge gezinnen een bezoek aan de Sint. Zij ontdekten de verschillende kamers in zijn woning. Van een postruimte tot een sportzaal, de aanwezige roetpieten leidden de kinderen er rond. Op het einde van het bezoek mochten de kinderen ook langs gaan bij Sinterklaas. Het Huis van Sinterklaas is nog open tot en met 5 december. Inschrijven voor een bezoek is wel noodzakelijk en kan via www.sinterklaas.vanrsl.be. De stad lanceert ook een Spiekpietenzoektocht in het centrum van Roeselare. Winnaars maken elke week kans op een duoticket voor de Grote Sinterklaasfilm in de Cityscoop. Meer informatie is ook verkrijgbaar via de website.