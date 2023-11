Sinterklaas meert aan in Oostende en had een leuke boodschap: “Geen stoute kinderen in Oostende”

Zaterdagmiddag meerden Sinterklaas en zijn Pieten aan in Oostende. Honderden kinderen stonden samen met hun ouders en grootouders te wachten ter hoogte van het Montgomerydok, waar de Goedheiligman overstelpt werd met brieven en tekeningen.

De weergoden waren Sinterklaas goedgezind, want er viel geen regen uit de lucht op de dag dat Sinterklaas zijn intrede deed in Oostende. Alleen stond er een gure wind en die zorgde wel voor enige problemen. Onderweg naar het Montgomerydok kreeg De Nele – de boot die Sinterklaas traditioneel tot in de badstad brengt – motorproblemen. De reddingsdienst van DAB Vloot ging de Sint en zijn gevolg echter oppikken en uiteindelijk arriveerde het gezelschap een tiental minuutjes te laat op de plaats waar honderden kinderen hen stonden op te wachten.

Naast de vele kinderen, werden Sinterklaas en zijn Pieten aan de kade opgewacht door burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), schepen van Jeugd Bart Plasschaert (CD&V), gemeenteraadslid Michael Vanhee (Vooruit) en de Muzikale Vriendenkring Melody Makers. Zij heetten Sinterklaas welkom in hun stad. Daarna trok Sinterklaas naar de ongeduldige kinderen die hem heel wat tekeningen en brieven in de hand stopten.

Geen stoute kinderen

Onder de kinderen was ook de kleine Chinoya (3) aanwezig. “Chinoya heeft een hele waslijst met wat ze graag wil van Sinterklaas”, vertelt haar mama. “Te veel eigenlijk om nog in de zak van Piet te passen. Het zal dus selecteren worden. Maar uiteraard is het Sinterklaas zelf die beslist wat hij voor Chinoya zal brengen. Braaf? Chinoya is meestal wel braaf, al durft ze al eens stout zijn.”

Sinterklaas had een tweetal uur nodig om de hele rij kinderen af te lopen. Daarna gaf hij op het Zeeheldenplein een speech. En ook dit jaar blijken er in Oostende geen stoute kinderen te zijn. Dat las hij in zijn grote boek. Op zondag staat er nog een sinterklaasactiviteit op het programma: Matinee Kadee in CC De Grote Post. De show is echter helemaal uitverkocht.