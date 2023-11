Sinterklaas maakt voor de 70ste keer zijn intrede in Westrozebeke: “We verwachten 200 kinderen”

Het Sintcomité Westrozebeke organiseert op zondag 26 november de 70ste intrede van Sinterklaas. Het evenement wordt bewust gratis aangeboden aan alle kinderen en bekostigd door de jaarlijkse deur-aan-deurverkoop van speculaaskoeken. Naar aanleiding van de 70ste Sintintrede organiseert het comité ook een fotowedstrijd.

“De eerste intrede van Sinterklaas vond in 1952 plaats onder impuls van het lokale brandweerkorps”, weet woordvoerster Ilse Boelens van het Sintcomité. “Ze haalden de mosterd bij hun collega-spuitgasten uit buurgemeente Poelkapelle, die eerder al een succesvolle intrede van Sint-Maarten organiseerden. De Sint en Zwarte Pieten werden toen rondgereden op een platte kar, getrokken door paarden. De kar werd ook begeleid door brandweermannen.”

De intrede van de Sint is sinds 1952 jaarlijks doorgegaan, met uitzondering van 2020. In dat coronajaar namen Sint en Piet een filmpje op waarbij ze de Westrozebeekse kinderen uitlegden dat ze omwille van Covid niet langs konden komen. “Het jaar nadien organiseerden we de stoet opnieuw, maar dan wel zonder bijhorend evenement. De kinderen konden ook vanop veilige afstand een zakje snoep van de Sint krijgen.”

Sintcomité

“Het brandweerkorps bleef het feest tot in 1986 organiseren”, gaat Ilse verder. “Het Sintcomité nam nadien de organisatie over. Er waren toen zodanig veel sinterklaasfeestjes bij diverse verenigingen dat er beslist werd om een comité op te richten dat voor één groot feest zou zorgen.”

“Dat bestond toen uit mensen die uit de diverse verenigingen afgevaardigd werden, nu is dat niet langer het geval. We spreken mensen aan om deel uit te maken van het Sintcomité, maar wie zich vrijwillig aanbiedt is ook meer dan welkom. We kunnen overigens nog steeds een aantal extra krachten gebruiken.”

KinderAnimatie

Nadat de organisatie van de intrede overgenomen werd door het comité werd voor het eerst ook gezorgd voor animatie voor de kinderen. “Dit jaar verwelkomen we de Sint om 13.30 uur op het kruispunt van de Wulfwinkelstraat en de Appelweg. Om 13.45 uur trekken we samen met de Sint, de Pieten en de trommelaars van de Chiro richting gemeenschapscentrum De Nestel in de Vijfwegenstraat. Om 14.30 uur vindt daar een gratis optreden van kinderanimator Mr. Creezy plaats. Na het optreden mogen alle kinderen tot bij de Sint voor hun grote en kleine wensen en wat snoepgoed.”

Het comité houdt hun kinderfeest bewust gratis. “Het hele programma is volledig gratis zodat kinderen wiens ouders het minder breed hebben ook naar het feest kunnen komen. Elk kind heeft immers recht op een cadeautje van de Sint”, aldus Ilse. “Vroeger werden er steunkaarten aan de man gebracht om de intrede van de Sint te financieren. Vanaf 2008 werden de kaarten vervangen door een doosje met Sinterklaassnoepjes. Dit jaar brachten we speculaaskoekjes aan de man voor de ronde prijs van 6 euro. We gaan daarbij ook van deur tot deur in het dorp.”

Fotowedstrijd

Op het Sintfeest komen ongeveer 200 kinderen af. “Alle kinderen tot en met het zesde leerjaar zijn welkom. De kinderen die op de intrede afkomen zijn overwegend uit Westrozebeke afkomstig of lopen er school. Het is ook niet echt de bedoeling om kinderen uit andere gemeenten naar het feest te halen.” Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Sintintrede organiseert het comité dit jaar een fotowedstrijd. “Deelnemen kan door een foto te nemen bij de Sintboot aan het vroegere gemeentehuis.”

“Die dien je ons voor zondag 19 november te bezorgen door hem naar onze Facebookpagina Sintcomité Westrozebeke te sturen. De foto met de meeste likes wint. Ook groepsfoto’s zijn toegestaan. De prijs wordt op zondag 26 november uitgereikt na het optreden van Mr. Creezy.”

(CB)