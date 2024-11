Sinterklaas maakt feestelijke intrede in Blankenberge

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Zaterdagmiddag zijn de Sint en zijn zotte pieten met de boot aangekomen in de Blankenbergse haven, waar ze enthousiast opgewacht werden door een schare jonge fans.

Daarna volgde een vrolijke optocht onder muzikale begeleiding naar het CC Casino, waar in de Saveryszaal een zotte pietenshow op het programma stond. Sint en zijn pieten gaan nu druk aan de slag om de pakjes voor alle brave kinderen voor te bereiden. Want neen, er waren ook dit jaar weer geen stoute kindjes in Blankenberge!