Sinterklaas krijgt warm onthaal van Brugse kinderen

Sinterklaas maakte zondagnamiddag zijn jaarlijkse blijde intrede in Brugge. De goedheilig man trok per boot en per koets, vergezeld door burgemeester Dirk De fauw en jeugdschepen Mathijs Goderis, naar ‘t Zand waar een massa kinderen hem een warm onthaal gaf.

Ook dit jaar was de organisatie van de feestelijke intrede van de Sint en zijn ‘zotte pieten’, zoals ze tegenwoordig genoemd worden, in handen van de stedelijke jeugddienst en de Gezinsbond.

Sinterklaas werd eerst verwelkomd in het stadhuis door burgemeester Dirk De fauw en schepen van Jeugd Mathijs Goderis. Daarna trok het gezelschap naar de Rozenhoedkaai van waar het per boot op de Reitjes tot aan het Oud Sint-Jan ging.

Honderden kinderen

Vandaar trok de Sint en zijn gevolg per koets naar ‘t Zand. Onderweg waar er heel wat ‘zwaaiplekken’ aangestipt waar heel wat kinderen hem toewuifden. Voorafgegaan door de Sint-Leo Scoutsharmonie kwam de Sint samen met burgemeester en schepen rond half vier ‘t Zand opgereden.

Daar stonden honderden kinderen klaar die hem met vooraf aangeleerde liedjes en dansjes warm verwelkomden. Ook dit jaar was de conclusie dat er ‘geen stoute kinderen zijn’ in Brugge. Wie vooraf tickets had gekocht kon vanaf 16:30 uur ook nog ‘De Zotte Pietenshow volgen in het Concertgebouw.

(PDV)