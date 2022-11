Sinterklaas komt naar de Hoppestad

Sinterklaas is de Poperingse kinderen niet vergeten! Op zondag 27 november komt de Sint met zijn pieten naar de Hoppestad. Hij trekt in een stoet naar zaal Maeke-Blyde voor een show. Elk kind wordt ook getrakteerd op een zakje lekkers.

“Om 9.30 uur worden de kinderen verwacht op de Grote Markt. De afgelopen weken is er wel een probleem opgedoken. De nepsint heeft het adres verborgen gehouden en alleen hij en de hoofdpiet weten het adres. De hoofdpiet is ziek, daarom is de Sint op zoek naar heel veel tekeningen. Deze tekeningen leiden hem naar De Grote Markt. Dit alles kan gevolgd worden op onze Facebookpagina en Instagrampagina Sint in Poperinge”, zegt jeugdconsulent Shana Couttouw. “De pieten zullen op de Grote Markt liedjes zingen met de kinderen, met ondersteuning van een koor. Als de kindjes erin slagen, kan de Sint hen dan vanuit het stadhuis begroeten.

Show

“Na het zingen wordt er gezamenlijk in stoet richting de Maeke-Blyde getrokken, waar de Papa Chico Show start om 10.30 uur. Dit is een spektakelshow vol magie en illusie. De stoet staat ook in teken van de Rode Duivels, aangezien ze in de namiddag moeten voetballen. De kinderen mogen een Rode Duivel gadget aan hebben, ook de pieten zullen een accessoire dragen.”

Na de show is er nog tijd om de Sint te ontmoeten, een zakje lekkers te ontvangen en een foto te nemen met de Sint. Om een zakje lekkers te ontvangen is inschrijven noodzakelijk, dit kan via de website. Inschrijven kan tot en met dinsdag 22 november om 20 uur.”

De Sint ontvangt ook graag heel veel brieven en tekeningen. Stuur jij ook een brief of tekening? Wie weet win je wel een mooie prijs. De brievenbus van De Sint staat aan het stadhuis tot en met 6 december.