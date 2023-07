Sint-Walburgakerk decor voor internationaal orgelfestival

Deze zomer pakt het Internationale Orgelfestival weer uit met gerenommeerde artiesten die hun concerten presenteren in de mooie kerken van Veurne, Koksijde en Nieuwpoort. Bezieler van het festival is organist Jan Vermeire, artistiek directeur van Fugato de Furnis vzw, die ook het programma heeft samengesteld.

Het Internationaal Orgelfestival is een van de oudste festivals van het land, want het bestaat al meer dan 50 jaar. Alle grote namen uit de orgelwereld passeerden er de revue. Op 10 augustus geeft professor Wladyslav Szymanski, ook rector van Karol Syzmanowsky Academy of Music van Katowice in Polen, een concert in de Sint-Walburgakerk. Hij heeft een sterke reputatie als concertorganist en als pedagoog. Voor dit concert wordt hij vergezeld van zijn collega, professor Adam Musialski, docent viool aan dezelfde muziekhogeschool.

Zingende burgemeester

Voor het concert in de Sint-Walburgakerk hebben zij een programma samengesteld met werken van Percy E. Fletcher, Karl Jenkins, Mikola Lysenko, Jeremy Cohen en Fernand de la Tombelle. Jan Vermeire: “We zijn er best trots op, want dit is het oudste festival van het land, en het concert vindt plaats in de mooiste kerk van Vlaanderen! De kerk is uitermate geschikt voor een orgelconcert. Het orgel van de Sint-Walburgakerk werd gereconstrueerd in 1967. De toenmalige zingende burgemeester Jozef Vanhee wilde dat er ook iets mee gebeurde. Dat leidde in de daaropvolgende jaren tot het organiseren van een internationaal orgelfestival, in samenwerking met Stad Veurne.”

Hoog niveau

Kamiel D’Hooghe, toenmalig directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, werd toen aangesteld als muzikaal adviseur, in samenwerking met het bestuur van Fugato de Furnis vzw. “We hebben voor het festival altijd gekozen voor een heel hoog artistiek niveau, met toporganisten uit binnen- en buitenland. Dat is na al die jaren een bijzonder indrukwekkende lijst geworden, wat het festival aantrekkelijk maakt voor orgelliefhebbers.” (MVO)

Donderdag 10 augustus om 20 uur in de Sint-Walburgakerk. Info: janvermeire@telenet.be – www.fugato.be.