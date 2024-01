Sint-Vincentius Veurne en Moi et Marie steunen ‘Goed Geregeld’-campagne tegen menstruatiearmoede

Sinds de lancering van de eerste campagne ‘Goed Geregeld’ door de Veurnse Atheneum-leerkrachten Frauke Rossel, Eline Mahieu en Jana Reniers, heeft de trein niet stilgestaan. Hun initiatief om gratis tampons en maandverbanden op school ter beschikking te stellen van leerlingen die het financieel niet breed hebben, werd overal opgepikt en kreeg intussen navolging in heel wat scholen. Het nieuwe jaar start goed, met een financieel ruggensteuntje van Sint-Vincentius Veurne en de firma Moi et Marie, specialist in menstruatieondergoed.

Alles begon toen de leerkrachten werden geconfronteerd met de trieste cijfers die erop wezen dat één op acht meisjes eigenlijk geen geld hebben om maandverbanden of tampons te kopen. Daardoor komen sommige meisjes zelfs niet naar school op dagen dat ze ongesteld zijn. Frauke, Eline en Jana vatten de koe bij de horens en zorgden voor mandjes met gratis maandverbanden en tampons in de schooltoiletten. “We contacteerden ook andere scholen en intussen volgden al een 100-tal scholen ons voorbeeld, ook lagere scholen”, vertellen de dames. “We kunnen nu ook extra inzetten op duurzaamheid, dankzij onze samenwerking met Charlotte Therssen van Moi et Marie, een Veurns bedrijf. Zij produceert en verkoopt duurzaam menstruatieondergoed.” Charlotte Therssen steunt de campagne enthousiast: “Iedereen op school hier krijgt zo’n menstruatiebroekje voor 6 euro in plaats van 20 euro. Zo’n slipje kan je zowat een hele dag dragen en geeft je een veilig gevoel. Het is uiteindelijk ook een goedkope, duurzame oplossing, want je kunt de slipjes wassen en dus hergebruiken.”

Ook de Veurnse vereniging Sint-Vincentius steunt de campagne. “Onze vereniging zet zich al meer dan 150 jaar in om mensen die het financieel moeilijk hebben, te helpen”, zegt voorzitter Paul Declerck. “Met onder meer de opbrengst van ons jaarlijks kerstconcert met Willem Vermandere, dragen we graag ons steentje bij aan projecten zoals ‘Goed Geregeld’ die de strijd tegen armoede aanbinden. We schenken de school een cheque van 1.500 euro.”

“Daar zijn we ontzettend blij mee”, reageren de drie leerkrachten. “Hierdoor kunnen onze leerlingen zo’n menstruatieslipje kopen tegen 1 euro! We blijven uiteraard onze campagne promoten, acties op poten zetten en organisaties en bedrijven stimuleren om ons te sponsoren.”