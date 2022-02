Sint-Tillokerk in Izegem beschikt over nieuwe loopbruggen in nok van het dak

Nadat door de kerkraad recent al een nieuwe video- en audio-installatie voor de Sint-Tillokerk is voorzien, vonden er nu ook ingrijpende structurele werken in plaats. De grootste kerk van Izegem beschikt voortaan weer over nieuwe loopbruggen boven zijn gewelven.

“Het gaat om een euvel waar tien jaar geleden al melding van werd gemaakt in een dossier van Monumentenwacht”, vertelt kerkraadvoorzitter Dirk Van Walleghem. “Daarin werden allerlei mankementen opgelijst, van gras in de dakgoot tot brandblussers die niet meer werken, maar dus ook structurele zaken zoals de loopbruggen die blijkbaar goed versleten waren. Dankzij een investeringssubsidie van de stad van 45.000 euro hebben we die loopbruggen nu allemaal kunnen vervangen door nieuwe en steviger exemplaren. Door de pandemie is de prijs van het hout helaas dertig procent gestegen, maar dat is door de stad netjes ingecalculeerd en bijgepast. We zijn hen daar dankbaar voor.”

De kerkraad kon voor de klus een beroep doen op aannemer Jurgen Bruwier uit Meulebeke, die werd bijgestaan door burgerlijk ingenieur Wouter Degezelle. “Het was geen eenvoudige opdracht”, vertelt Wouter. “De nok bevindt zich op zeventien meter hoogte. Om al het bouwmateriaal hier te krijgen heeft de aannemer aan de buitenkant van de zijbeuk een stelling gebouwd. Zo kon die alles ter plaatse krijgen. De loopbruggen dienen vooral voor technische kwesties, zodat iemand makkelijk een kapotte lamp kan vervangen of het plafond moet repareren. Op sommige plaatsen lagen de planken al behoorlijk los en kon je dus eigenlijk van een onveilige situatie spreken. Dat probleem is nu van de baan. De aannemer heeft er uiteindelijk twee weken over gedaan om deze hachelijke klus te klaren.”

Normale burgers komen in principe nooit bij de loopbruggen. “We zouden dat wel graag toelaten, maar het mag helaas niet omwille van de brandveiligheid”, zegt Dirk Van Walleghem. “Anders zou dat wel mogelijkheden bieden. In andere kerken projecteren ze van op die hoogte prachtige beeltenissen, die mensen daar dan kunnen bewonderen, maar hier is dat helaas niet mogelijk”, besluit de voorzitter.