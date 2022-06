Sint-Sebastiaansgilde huldigt Hans Van Bockstael

Twee jaar na datum, door de pandemie, werd Hans Vanbockstael gehuldigd voor 50 jaar schutter, 30 jaar voorzitterschap van de Sint-Sebastiaansgilde uit Beselare en 15 jaar bestuurslid van Zuidwestland.

“Samen met Rino Denorme ben ik beginnen schieten toen ik 9 jaar was”, steekt Hans van wal. “Nog diezelfde dag en na veel oefenen, schoot ik de hoofdvogel en dat heeft me voor altijd gemotiveerd. Toen was er nog geen sprake van muitwippen en moesten we soms met onze laarzen aan schieten in drassige weilanden. Iedere gilde had toen minstens 100 leden. Met de strooien hoed op raapte ik in de pioniersjaren de pijlen. Begin de jaren 80 kwamen de eerste katrolbogen op de markt. Al gauw bleek dat de houten pijlen niet meer opgewassen waren tegen de kracht van de bogen en deden de fiberpijlen hun intrede. Schietstanden veranderden, open wippen verdwenen. Intussen zijn er al heel wat gilden verloren gegaan.”

Moeilijkheden

De Beselaarse gilde werd gesticht in 1428 en kende vele jaren zijn thuishaven in de Nieuwstraat. Begin jaren 80 waren er echter strubbelingen in de Gilde maar toen Hans in 1988 hoofdman werd, is hij overal gaan aankloppen om de gilde te redden.

“De culturele kant van de gilde zorgde ervoor dat ik me bewust werd dat deze niet mocht verdwijnen. Soms was ik moedeloos maar ik ben blijven doorgaan en het was ereburgemeester Maurice Bourgeois die onze gilde heeft gered. Zo werden we gehuisvest op de Kortekeer waar we nu nog altijd zitten. Er was weinig of geen accommodatie maar met veel enthousiasme hebben we de handen aan de ploeg geslagen en zijn we nu een bloeiende gilde en hebben hier nu een pracht van een accommodatie. Het is volgens mij onze historische achtergrond die ervoor zorgt dat de gilde nu nog altijd groeit en bloeit, naast het sportieve aspect uiteraard.”

“Hans heeft ons geleerd dat we moeten inzetten op de jeugd met initiatieven naar scholen toe”, klinkt het bij Kurt Vanslembrouck, griffier van de gilde. “Jeugd en ook investeren in de eigen leden met mooie schietingen en een laag lidgeld, dat was en is zijn manier van werken. Al onze leden zijn op de hoogte van alles wat er gebeurt en dat maakt van onze gilde een hechte groep.”

Veel lof

Er waren alleen maar woorden van lof voor de hoofdman van de Beselaarse schuttersgilde. Eregouverneur Paul Breine omschreef hem als creatieve duizendpoot die de schutterssport koppelde aan cultuur, zijn passie voor het Beselaars archief en de heksenstoet. Niet voor niets werd hij verkozen tot Krak van onze krant. Burgemeester Dirk Sioen (#team8980) overhandigde hem een medaille in naam van Vlaams minister-president Jan Jambon. Naast de talrijke geschenken was er ook een prachtig schilderij van Hans geschilderd door Roos Vermeulen. (Noël Vandewiele)