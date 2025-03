Sint-Salvatorkerk wordt in ere hersteld na stormschade

De Vlaamse regering investeert 175.000 euro in de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke. Zo kan het torenkruis hersteld worden na de stormschade die het opliep in 2022. “We zijn trots op het torenkruis, en dus ook op deze statige kerk die er eigenlijk als een kathedraal uitziet”, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA).

De Sint-Salvatorkerk heeft een geschiedenis van meer dan 1.000 jaar. Ze begon als kapel in de 9de eeuw en kreeg later een romaanse toren. De kerk doorstond oorlogen en werd in de 18de eeuw in neoclassicistische stijl herbouwd. In 2022 sloeg het noodlot toe: hevige rukwinden beschadigden het torenkruis en de windhaan dreigde naar beneden te vallen. Ook de siervazen en sokkels waren aangetast door historische slijtage en moesten preventief verwijderd worden.

Dankzij een Vlaamse investering van 175.000 euro kunnen het torenkruis, de siervazen en de sokkels worden hersteld en teruggeplaatst.

Dossier

De totale kost voor de herstelling bedraagt om en bij de 346.000 euro. Binnen de standaardprocedure Onroerend Erfgoed kunnen werken tot maximaal 250.000 euro per jaar worden uitgevoerd, met een maximum van 500.000 euro over vijf jaar. Normaal bedraagt de erfgoedtoelage 60%, maar dankzij een aanvullende premie van 10% voor goed onderhoud loopt deze steun op tot 70% voor de stad Harelbeke.

Schepen van Kerkfabrieken Kathleen Duchi (team harelbeke) benadrukt het belang van deze werken: “De haan werd na de storm uit voorzorg verwijderd om veiligheidsredenen, uit vrees dat hij naar beneden zou vallen. We hoopten op een tussenkomst van de verzekering, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Daardoor moest een dossier voor Onroerend Erfgoed worden opgesteld, wat extra tijd kostte. Dat dossier is nu voltooid, en dankzij de investeringen kunnen het kruis, de vazen en de sokkels opnieuw geplaatst worden.” (RB)