Sint-Pietersvrienden schenken 1.000 euro aan Boven de Wolken

De Sint-Pietersvrienden uit Zillebeke organiseren elk jaar ‘De dag van de lege portemonnees’ op de maandag van de kermis. De opbrengst van 1.000 euro werd geschonken aan de vereniging Boven de Wolken. Die vereniging biedt gratis professionele fotosessies aan voor ouders van sterrenkindjes bij het verlies van hun baby. Het was Tine Laperre van Boven de Wolken die de cheque mocht ontvangen uit handen van Timothy Van Exem en Tatiana Wylin, beiden zelf sterrenouders en leden van de Sint-Pietersvrienden. Op zaterdag 9 december organiseert deze Zillebeekse vereniging zijn jaarlijks eetfeestijn met filet carré à volonté in OC In ‘t Riet. JC Jackson zorgt voor de muzikale noot. Inschrijven kan bij de bestuursleden van de Sint-Pietersvrienden. (foto EF)