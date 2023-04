Sint-Pietersplein definitief als trouwlocatie toegevoegd in Oostkamp

Na het succes van de voorbije drie jaren om het Sint-Pietersplein als huwelijkslocatie te gebruiken, is nu beslist om dit plein definitief als trouwlocatie toe te voegen naast de raadzaal in Oostcampus en de raadzaal van het gemeentehuis.

Op 18 juni 2020 besliste de gemeenteraad om het Sint-Pietersplein tijdelijk voor enkele maanden toe te voegen als externe locatie voor het voltrekken van huwelijken. Deze beslissing kwam er door de toenmalige stand van zaken van de coronacrisis. Zo stapten negen bruidsparen in de maanden juli en augustus 2020 in een sheltertent op het Sint-Pietersplein in het huwelijksbootje. Ze waren één voor één enthousiast over deze buitenlocatie.

Ook in de zomermaanden van 2021 en 2022 werd er een shelter op het Sint-Pietersplein geplaatst. Die werd telkens goed gebruikt: 22 huwelijken in 2021, 14 huwelijken in 2022. De gemeente wil de locatie dan ook de komende zomers als huwelijkslocatie voorzien. Aan de gemeenteraad werd toestemming gevraagd en gekregen om het Sint-Pietersplein definitief toe te voegen als extra locatie voor het voltrekken van huwelijken tussen 1 juli en 31 augustus.

Bruidsparen die hun huwelijk voor deze zomer al eerder vastlegden, worden door de dienst Burgerzaken gecontacteerd om deze alternatieve locatie voor te stellen. Bruidsparen die hun huwelijk nog moeten vastleggen en deze zomer willen huwen, zullen deze optie voorgesteld krijgen bij de aangifte van hun huwelijk. De aangifte van het huwelijk gebeurt op afspraak. Een afspraak maken kan via 050 819 890, burgerzaken@oostkamp.be of via de afsprakenmodule op www.oostkamp.be/burgerzaken_op_afspraak. (GST)