Sint-Pieterskermis in Elverdinge voor jong en oud

Het begin van de zomer komt eraan en dan komt ook het kermisseizoen in groot-Ieper weer op gang. In Elverdinge pakken ze traditioneel het laatste volle weekend van juni uit met een gevarieerd programma.

Michael Cappoen (44) is voorzitter van het vzw Feestcomité Elverdinge dat de Sint-Pieterskermis organiseert. “ Intussen zit ik bijna acht jaar in het kermiscomité”, vertelt hij. “Vorig jaar volgde ik Andy Bruneel op als voorzitter. Samen met secretaris Wesley Vanpeteghem en penningmeester Philippe Dequidt vormen we een vast bestuur. Daarnaast kunnen we rekenen op de vele helpende handen van een trouwe ploeg medewerkers.”

Het epicentrum van de kermis bevindt zich in en rond OC Den Elver in Vlamertinge. “Ons doel is om voor elke generatie een activiteit te organiseren en zoveel mogelijk de lokale verenigingen te betrekken. Op vrijdagnamiddag trappen we af met een seniorennamiddag waarbij Johnny Clarysse voor ambiance zal zorgen. ‘s Avonds is er beenhesp à volonté en komt de Ieperse zangeres Moona Lissa optreden. We hadden vorig jaar rond de 180 eters en zouden dit aantal opnieuw willen bereiken.”

Nieuw op zaterdagnamiddag is een fietsfotozoektocht. “Starten kan tussen 15 en 18 uur en inschrijven doe je de dag zelf. De voetbalploeg verkoopt oliebollen met hun initiatief Bollen voor Ballen ten voordele van de jeugdwerking. ‘s avonds gaan we voor rock met om 22 uur de U2-tribute band U2Be. Ze worden voorafgegaan door de Ypres House Band, die om 19 uur de muzikale avond aftrapt.”

De plaatselijke harmonie voorziet zondag 25 juni een aperitiefconcert. “Harmonie Sint-Cecilia verzorgt haar concert van 10.45 tot 13.15 uur op het terras achteraan de feestzaal op een buitenpodium. We voorzien hierbij ook burgers van ‘t Burgerrecht. Er volgt nog een buitenspelnamiddag en optredens van Franky Pluym, Nico Debuck en Angelo Degraeve. Een goedgevuld programma dus”, besluit Michael. (API)