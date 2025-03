Sint-Pieterskerk stond honderd jaar geleden ook in stelling: “Volledig vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog”

De Sint-Pieterskerk in Lo staat sinds oktober vorig jaar in de stellingen voor restauratiewerken. Maar zowat exact honderd jaar geleden was dat ook het geval bij de heropbouw van de voormalige abdijkerk na de Eerste Wereldoorlog.

De restauratiewerken aan de Sint-Pieterkerk in Lo zijn volop aan de gang. Het gaat onder meer om het herstellen en reinigen van het metselwerk, het vervangen van de leien en de nok en de roofing door zinkwerk, het vernieuwen van de duivenwering, het herstellen van het torenkruis, diverse schilderwerken, het nazicht van klokinstallatie en het vernieuwen van de haan. De kerk staat daarom nog vermoedelijk zeker tot eind dit jaar in de stellingen en kan bijgevolg niet worden gebruikt voor erediensten.

Maar ruim honderd jaar geleden was de Sint-Pieterskerk van Lo ook omgeven door stellingen. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kerk van Lo volledig vernield”, zegt Ronny Denys, medewerker van Westhoek Verbeeldt. “Op 20 december 1914 nam de Duitse artillerie Lo voor het eerst onder vuur vanuit de wijk Luigem in Merkem. Als mikpunt raakte de kerk al onmiddellijk beschadigd. Omdat Lo, dat kort na het front in onbezet gebied lag, als steunpunt diende voor het Belgische leger besliste de Belgische 2de Genie om de toren op 12 november 1915 te dynamiteren om de vijand hun mikpunt te ontnemen. Op 17 en 18 november werden ook de wankele kerkdaken gedynamiteerd. De kunstschatten van de kerk van Lo en van de andere gemeenten in de IJzerstreek waren door de genietroepen van de 2de Legerafdeling reeds in mei 1915 naar Le Havre overgebracht.”

De Sint-Pieterskerk tijdens de heropbouwwerken na de Eerste Wereldoorlog. (foto Westhoek Verbeeldt)

Heropbouw

Van de kerk zelf bleef alleen het opgaande muurwerk overeind. “De heropbouw van de Sint-Pieterskerk begon op 5 juni 1922”, zegt Ronny Denys. “De aannemer was Henri Verbeure uit Sint Andries. De heropbouw gebeurde volgens de originele plannen van architect J. Coomans, die van 1911 tot 1913 een restauratie uitvoerde. Tijdens de heropbouwwerken vonden de kerkdiensten plaats in de Patronage uit 1905 in de Ooststraat, waar nu supermarkt Frescana is gevestigd. De kerk was volledig klaar op 5 september 1937 met de voltooiing van het doksaal en het inspelen van het nieuwe orgel.”