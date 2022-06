Sint-Pietersfestival wil vanaf dit jaar echt festival gaan worden

Na 55 edities gooit het Kuurnse Sint-Pietersfestival die zal plaatsvinden van 24 tot en met 29 juni het over een totaal andere boeg. Nadat in 2020 de voorzittersfakkel werd doorgegeven bij het Sint-Pietersfestival werd beslist om een nieuwe wind door het festival te laten waaien.

Gezien vorige editie slechts kon plaatsvinden in een afgeslankte vorm wegens de geldende coronamaatregelen wil de organisatie er deze maal volledig voor gaan. “Naast een gewijzigd programma, zal het festivalterrein vanaf heden ook volledig afgesloten zijn”, vertelt Ilse Houtrique, voorzitter van het Koninklijke Feestcomité St.-Pieter, “We willen op het festivalterrein vooreerst een familiale festivalsfeer creëren. Om dit te bekomen zal de feesttent radiaal worden geplaatst zodat deze parallel loopt met de Brugsesteenweg. Door deze ingreep zorgen we ervoor dat het grote grasveld voor de tent meteen het centrale plein wordt van het festival. Dit zorgt er ook meteen voor dat de mooie bomenrij die anders verborgen bleef achter de feesttent meer tot zijn recht, waardoor een gezellige lounge hoek wordt gecreëerd.”

Grondige verandering programmatie

“Ook de kermiskramen die anders op straat voor de Sint-Pieterskerk worden geplaatst zullen nu binnen de omheining op het festivalterrein zelf komen te staan, net als diverse foodtrucs. Ook wat de programmatie betreft werd een grondige aanpassing gedaan. Zo starten we op vrijdag met een live optreden van Soul Avenue en wordt de avond afgesloten door DJ Sven Ornelis. Waar niet werd aan gewijzigd is het Kubbtoernooi op zaterdagnamiddag en de verkiezing op zaterdagavond van de poorter en poorteres van Sint-Pieter.” Daarnaast zijn op zondag ook de traditionele sleuteltjesworp, de driewieler- en loopfietshappening en het derde Kuurns kampioenschap Eierwerpen opnieuw van de partij. Ook de sportievelingen komen eveneens aan bot op zondagavond vanaf 18 uur met de 12de Sint-Pieterskoerse voor nieuwelingen U17. Wie het ganse programma wenst na te lezen kan dit doen via sintpieter.wixsite.com/sintpietersfestival (BRU)