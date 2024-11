Sint-Michielskerk viert 100 jaar kerk met activiteiten

In de Sint-Michielskerk in Boezinge werd de viering van 100 jaar kerk vorig weekend op gang getrokken met rondleidingen, een gesmaakt optreden van Katrien Verfaillie en opening van de tentoonstelling Kerkschatten en Kazuivels, en Boezingenaars en Verenigingen in de kerk. Op zondag 3 november was er een misviering zoals toen, voorgegaan door Deken Miguel Dehondt en opgeluisterd door het Berchmanskoor, gevolgd door een receptie. De tentoonstelling van kerkschatten en kazuivels, en foto’s van Boezingenaars en verenigingen, en in primeur twee uitzonderlijke brandglasramen afkomstig van de af te breken kloosterkapel die een vaste bestemming kregen in het kerkportaal, is nog gratis te bezichtigen in de kerk op zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16 en zondag 17 november telkens van 14.30 uur tot 18 uur. (FB)