Sint-Michielsbeweging en Universitaire Parochie Kulak zoeken vrijwilligers voor solidair nieuwjaarsfeest

De Sint-Michielsbeweging en de Universitaire Parochie van KU Leuven Campus Kortrijk organiseren dit jaar opnieuw een nieuwjaarsfeest voor diegenen die eenzaam zijn of het financieel minder breed hebben. Voor een symbolische 7 euro kunnen de genodigden genieten van een feestelijke maaltijd, maar vooral ook van veel warmte, liefde en een fijn samen zijn in de overgang naar het nieuwe jaar. Het feest vindt plaats in het studentenrestaurant Alma van Kulak.

“Intussen houden we een lange traditie in stand. De eerste organisatie dateert van 1979. De afgelopen twee jaar kon die wegens corona niet live doorgaan. Er werden wel pakketten aan de deur gebracht. We verwachten opnieuw een 250-tal genodigden. Voor velen van hen is dit hét moment van het jaar”, vertelt Kristof Callewaert van de Sint-Michielsbeweging.

Helpende handen

Om alles op poten te zetten en vlekkeloos te laten verlopen, zijn de organisatoren op zoek naar heel wat helpende handen. Dit zowel de dag en avond zelf, maar ook daags voordien op 30 december zijn vrijwilligers meer dan welkom om voorbereidend werk te doen. Je kan onder meer helpen met de inrichting van de zaal, bij de concrete voorbereidingen van het feestmaal of bij het vervoer van de genodigden van en naar de feestzaal.

“Mensen die minder mobiel zijn of geen vervoer hebben, worden thuis opgehaald en afgezet door de vrijwilligers. Sommige staan alleen hiervoor in en zien er niet tegenop om zelfs om 3 uur ’s nachts nog te rijden. Je voelt een ongelooflijk grote dankbaarheid na het feest en dat geeft veel voldoening”, zegt Tomas Folens, hoofd Universitaire Parochie.

Kleine attentie

Om de kosten maximaal te drukken, kan er geen vrijwilligers- of kilometervergoeding worden voorzien. De vrijwilligers krijgen wel een kleine attentie.