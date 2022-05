Sint-Margarethakerk in Geluveld stelt zich ter beschikking voor studenten

Nu OC het Zonnerad in Zonnebeke terug gebruikt wordt door de verenigingen was het niet meer mogelijk om daar nog een studeerruimte te voorzien tijdens de examens. Daarom kunnen studenten vanaf 23 mei terecht in de Sint-Margarethakerk van Geluveld. De kerk staat vanaf dan ter beschikking als blokruimte, maar blijft ook beschikbaar voor erediensten.

“Sinds corona werd met succes een hard block ruimte voorzien in OC het Zonnerad in Zonnebeke. Gezien de corona maatregelen nu achter de rug zijn, wordt de zaal terug veelvuldig door de verenigingen gebruikt. We moesten op zoek naar een nieuwe locatie voor een dertigtal studenten”, aldus schepen van jeugd Koen Meersseman, van #Team8980.

“Dankzij de bereidwilligheid en de inzet van de kerkfabriek in Geluveld werd op onze vraag positief gereageerd om het studeren mogelijk te maken in de kerk van Geluveld. Het kerkbestuur zorgde voor voldoende WiFi mogelijkheden en is bereid om de studenten een stille studeerruimte aan te bieden. We zijn dan ook blij dat de kerk op deze manier ook een andere functie kan aanbieden met respect voor de ruimte en de omgeving. We hopen dat het project goed verloopt zodat het een vaste basis voor de studenten kan worden, een voorbeeld van nuttige gebruik met respect voor de kerk”, aldus Koen Meersseman, schepen van jeugd en kerkfabrieken.

De kerk blijft beschikbaar voor erediensten

Bij een uitvaart worden de studenten die zijn ingeschreven digitaal op de hoogte gebracht dat het op de dag van de uitvaart niet mogelijk is om te studeren. De dag ervoor zetten de studenten alles mooi aan de kant. Bij heropstart moeten tafels en stoelen terug worden geplaatst.

Ook op dagen waarop een huwelijk of doop is ingepland, is het niet mogelijk om te studeren. Ook hier worden de tafels en stoelen de dag ervoor net opgeruimd en teruggeplaatst wanneer er opnieuw kan worden gestudeerd. “De kerk blijft ook beschikbaar voor bezoekers en het is dan ook de bedoeling dat de stille ruimte gerespecteerd zal worden”, besluit de schepen.

Studenten dienen zich in te schrijven via mijn.zonnebeke.net. Er zijn een dertigtal plaatsen beschikbaar. De jeugddienst is ook nog op zoek naar studenten die mee verantwoordelijkheid willen nemen om de goede gang van zaken mee te sturen. Kandidaten kunnen een mailtje sturen naar jeugd@zonnebeke.be, een vrijwilligersvergoeding is voorzien. (NVZ)