Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem pakt Valentijn ‘anders’ aan: “Liefde vanuit diverse hoeken”

Valentijn (14 februari) is de dag waarop geliefden elkaar extra verwennen met een cadeautje, een etentje of wat dan ook. En hoewel het gaat om de feestdag van een heilige, is het vooral een werelds en commercieel gebeuren. Daar wil de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem iets aan doen. Met als motto ‘Valentijn Anders’ kan iedereen tussen 5 en 15 februari in Bissegem en Heule uitgestippelde wandelingen volgen aan de hand van QR-codes.

“De Valentijnromantiek is natuurlijk heel mooi, maar wij wilden als parochie eens wat dieper gaan en stilstaan bij onze relaties, zowel die tussen echtgenoten, vrienden als tussen ouders en kinderen”, zegt Mieke Coucke die samen met Reninka Parmentier en Nancy Monteyne het project uitwerkte.

Mieke Coucke uit Gullegem is vorig jaar samen met Nele Vanhoutte uit Kortrijk als parochieassistente in dienst getreden van de parochie. Ook Reninka en Nancy uit Heule zijn lid van het parochieteam: zij zorgden voor de thematische uitwerking van de wandeling. Mieke behartigt het praktische luik.

Getuigenissen

In het kader van Valentijn Anders zijn coronaveilige wandelingen uitgestippeld. Er is een wandeling in Heule van een kleine 5km en een tweede in Bissegem van ruim 5km. Je kunt ze apart doen, maar ze haken ook in elkaar wat dan een flinke tocht van 9,8km oplevert. Bij elk van de twee wandelingen staan onderweg telkens vier borden met een QR-code.

“Achter elke QR-code, die je inscant met je mobiel, zit een filmpje met getuigenissen over hoe de liefde beleefd en gebracht wordt vanuit heel diverse hoeken”, vertelt Mieke Coucke. “Er is bijvoorbeeld een jong gezin met kind, een koppel in het rusthuis, een vrouw over de liefde voor haar man én hond, twee mannen die samen de liefde beleven… De filmpjes werden geleverd door de diensten van het bisdom Brugge.”

“Bij elk filmpje hoort een opdracht en elke deelnemer krijgt ook een verrassingsattentie. Wie geen smartphone heeft, kan een op vraag een boekje krijgen.”

Men kan de wandeling om het even wanneer en op eigen houtje doen. Om deel te nemen, stuur je een mailtje naar valentijn@sintmarcus.be met je naam en adres en de vermelding inschrijving Valentijn-Anders en je ontvangt dan de routes met beschrijving én kaartje.

Foto

“Wij zouden het heel leuk vinden als wandelaars een selfie zouden maken tijdens de tocht en die dan ook doormailen naar valentijn@sintmarcus.be”, geeft Mieke Coucke nog mee.

In elk van de drie parochiekerken (Heule, Heule-Watermolen en Bissegem) is er bovendien een speciale Valentijnstand waar je ook de nodige informatie vindt. Ten slotte is er op zondag 13 februari om 10.30 uur een themaviering rond Sint-Valentijn in de Sint-Eutropiuskerk.

(NM)