Sint-Maarten verovert weer de Ichtegemse harten

Sint-Maarten veroverde vrijdagavond weer de harten in Ichtegem. Op de jaarlijkse Bietenstoet maakte hij zijn blijde intrede en dat is jaar na jaar een gebeurtenis die heel veel inwoners samenbrengt.

Na het stormweer van donderdag was het bang afwachten of de Bietenstoet zou kunnen doorgaan. Maar vrijdagavond was het weer opmerkelijk beter en in de vooravond brak zelfs de zon door. Niets belette de Sint om te paard, vergezeld van liefst 16 pieten, voorop te rijden op de Bietenstoet. Een massa mensen stapte mee en ruim 180 kinderen hadden een biet uitgehold en versierd om mee te dragen in de stoet. Doedelzakspelers, steltenlopers en vuurartiesten animeerden het geheel.

Na de optocht volgden de prijsuitreiking aan 30 winnaars van de etalage-actie, 15 kinderen die de mooiste bieten hadden gemaakt en nog eens 15 kinderen die een biet meedroegen en een tombolaprijs wonnen. Tussendoor zongen de kinderen uit volle borst de onvervalste Sint-Maartensliedjes met accordeonist Wilfried Declerck. Na een vuurshow was er nog muziek met dj BNY, Ichtegemse verenigingen zorgden voor spijs en drank voor de alles bij elkaar ongeveer 1.000 aanwezigen.

Zaterdag kwam Sint-Maarten voorlezen in de bibliotheek en zondag was hij te gast op het 44ste Sint-Maartensfeest van de Gezinsbond in GC De Ster, dat met allerhande speelworkshops een nieuwe stijl heeft gekregen. In de aanloop naar zijn verjaardag op 11 november wordt de Goedheiligman deze week nog onder meer in de scholen verwacht en ongetwijfeld ook thuis bij heel veel Ichtegemse kinderen. (HH)