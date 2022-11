Sint-Maarten trekt door de Poperingse deelgemeenten: van slapen in Roesbrugge, via stoet door Reningelst tot verhaaltjes lezen in Haringe

Het wordt een drukke periode voor Sint-Maarten en zijn pieten. In de Poperingse deelgemeenten komt hij op donderdag 10 november op bezoek. Per boot komt hij aan in Roesbrugge en in stoet trekt hij door Proven, Abele en Reningelst. In Haringe leest hij verhaaltjes en in Watou brengt hij ook een bezoek aan de OKRA.

Het Sint-Maartenscomité Watou nodigt kinderen en ouders uit voor het feest van de Sint op donderdag 10 november. “Voor de leden van het comité die de Sint in Watou elk jaar van een warm onthaal voorzien, wordt het ook een bijzondere dag. Na een loopbaan van 35 jaar wenst het comité een stapje opzij te zetten. We dragen de taak volgend jaar over aan een team van jonge gedreven Watounaars”, zegt Guido Ollevier van het Sint-Maartenscomité Watou.

De Sint heeft in Watou een drukke agenda waarbij hij in de namiddag een bezoek brengt aan VBS De Waaier en later in de namiddag gaat hij langs bij de OKRA en 60-plussers van Watou in de parochiezaal in de Blauwhuisstraat. “Om 18 uur vertrekt de Sint vanuit de Bollaard, Winnezelestraat met zijn Pieten in stoet naar de Parochiezaal voor de snoepbedeling. Drankjes en een kleine hap zijn te verkrijgen in de bar. Dit is ten voordele van de ouderraad van de Waaier.” Het feest van de Sint is er voor alle kinderen tot 12 jaar die in Watou wonen of naar school gaan. Bij regenweer is er geen stoet en enkel snoepbedeling in de Parochiezaal. “Het feest wordt gratis aangeboden als afscheidsgeschenk van het comité.”

Verhaaltje voorlezen

Aan VBS De Kastanje in Proven wordt er om 18.30 uur verzameld om met Sint en pieten in een stoet door het dorp te trekken op 10 november. Daarna wordt er verzameld in De Croone om de Sint te verwelkomen. Iedereen krijgt ook iets lekkers. Feestcomité Proven vraagt je tekening niet te vergeten, want de Sint verloot enkele mooie cadeautjes.

Sint-Maarten denk ook aan de Abeelse kinderen. Met de pieten en mieten trekt hij op 10 november in stoet door de hoofdstraat richting d’Hogeschole. De ingeschreven kinderen krijgen een zakje met snoepgoed van de Sint. Er wordt afgesproken om 18.30 uur.

Het dorpshuis in Haringe brengt de Sint en zijn pieten op donderdag 10 november om 18.30 uur een bezoek. Ook daar trekt hij in stoet door het dorp om te eindigen in het dorpshuis waar de Sint zal voorlezen uit zijn groot boek en alle kindjes iets lekkers zullen krijgen.

Met zijn boot komt de Sint op donderdag 10 november aan op de IJzer. © gf

Met boot op de IJzer

“De Sint slaapt zoals vorig jaar opnieuw in de Sint-Martinuskerk in Roesbrugge. De kindjes kunnen zijn kamer komen bezoeken op zaterdag 5 november en woensdag 9 november van 15 uur tot 16.30 uur waar ze hun tekening, brief of tutje kunnen afgeven”, zegt Tom Rollez van het feestcomité Roesbrugge. “Met zijn boot komt de Sint op donderdag 10 november aan op de IJzer. Daar spreken we af om 18 uur op de brug in afwachting van de aankomst van de Sint en zijn pieten. Daarna gaan we allen samen naar de kerk om de kindjes iets lekkers te geven!”

Optreden

Vanaf 17.15 uur organiseert de Gezinsbond een creamoment in OC Rookop. Om 17.45 uur verwachten het Feestcomité en de Gezinsbond alle Reningelstse kinderen in OC Rookop voor het Sint-Maartensfeest. Om 18 uur vertrekt de stoet. “Met mijter of pietenmuts op – en liefst met een fluohesje aan – trekken we de straten in, op zoek naar de Sint. Dan worden Sint en piet met paard en koets naar OC Rookop gebracht, gevolgd door de stoet. Daar brengen de leerlingen van de Kunstacademie Poperinge in samenwerking met de kinderen van de basisschool De Zonnewijzer een optreden ter ere van Sint-Maarten. Daarna zal de Sint er snoep uitdelen aan alle kinderen tot en met het zesde leerjaar. Vanaf 17.45 uur nodigt de Gezinsbond iedereen uit in haar minibar voor een warme chocolademelk of een jenever. De opbrengst is voor de zak van de Sint.”

De Sint-Maartensstoet trekt ook op 10 november door Krombeke. “Daarop volgt een samenkomst in de Bampoele waar de kinderen per graad een liedje en of een dansje uitvoeren op het podium ,waarna ze iets lekkers meekrijgen van de Sint en zijn piet. Om 18.30 uur komt de stoet in beweging”, zegt Freddy Regheere van feestcommissie Krombeke. “In de voormiddag brengt de Sint de kinderen van VBS De Kastanje in Krombeke een bezoek. Elke klas wordt bezocht, elk kind komt aan bod, krijgt iets lekkers en wat schoolgerief.”