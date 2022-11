Sint-Maarten parkeert zijn caravan op markt Westvleteren:

Op de markt van Westvleteren kan je de caravan van Sint-Maarten spotten. Op donderdag 10 november trekt de Sint ook door elke gemeente.

Sint-Maarten logeert in zijn caravan op de markt van Westvleteren. De caravan is er gekomen door het Sintmaartenscomité van Westvleteren, die dit jaar iets extra wilde doen. “In het coronajaar hingen we voor de eerste keer de brievenbus bij het dorpshuis en nu kwamen we met dit idee. Aan het aantal brieven te zien, heeft de caravan veel succes. Ook kindjes van de omliggende gemeenten komen briefjes afgeven”, zegt het Sintmaartenscomité van Westvleteren dat bestaat uit Bart Rubben, Jef Rubben, Ludwine Pattin, Daniel Houvenaghel, Rudi Decae, Eddy Regheere, Ilina Verhaeghe, David De bevere en Mieke Lanoye.

“De caravan is verlicht van 17.30 uur tot 22 uur. De Sint heeft het nu heel druk en gaat ‘s avonds pas heel laat slapen en is ‘s morgens weer heel vroeg uit de veren. ‘s Nachts gaat hij soms ook op stap om te gaan kijken of alle daken in orde zijn. De kans is heel klein dat de kindjes hem in zijn caravan zullen vinden. De caravan zal vrijdag 11 november weer weg zijn. De Sint heeft dan zijn werk gedaan en gaat dan weer naar huis.”

Stoet

De kinderen kunnen de Sint op 10 november ontmoeten. De jaarlijkse stoet staat dan ook op de agenda. “In elke deelgemeente is er een aparte stoet. In Westvleteren is de stoet er dus enkel voor de kindjes uit Westvleteren. De kindjes van Oostvleteren kunnen hem in de Sceure ontmoeten en dan is er ook een stoet voor de kindjes Woesten.”