Sint-Maarten komt weer naar Zonnebeke

Op zondag 5 november komt Sint-Maarten van 14.30 tot 17.30 uur naar oc ’t Zonnerad. Het bezoek is gratis.

Om de dag goed in te zetten, brengt de plaatselijke Gezinsbond een ontbijt aan huis. Daarvoor kan je inschrijven tot donderdag 2 november in De Patine 56, bij de bestuursleden of online via www.sintinzonnebeke.be. Je kan kiezen uit vier verschillende tijdsblokken om het ontbijt te laten leveren. Het Sint-Maartencomité bestaat uit Stefaan Ceuninck, Kristiaan Corneille, Dirk Robyn, Hans Robyn, Ann Dewaele, Benny Chaerle en Nele Vanlerberghe. (foto ZB)