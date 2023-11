Sint-Maarten heerst twee dagen in Ardooie: “Investeren in sfeer en ambiance”

De festiviteiten rond de Ardooise patroonheilige Sint-Maarten komen eraan. Op 10 en 11 november heerst Sint-Maarten in de gemeente. Het Sint-Maartenscomité organiseert een karrenvracht aan activiteiten. Voorzitter Stefaan Devisschere en zijn medewerkers zijn al een jaar met de voorbereiding van dit tweedaagse feest bezig.

Op de eerste avond van het Sint-Maartensgebeuren staat de avondlijke wandeling op het menu. Dan gaan er achthonderd culinaire wandelaars de nacht in om zich aan een aantal standjes te bedienen van een buffet. Onderweg eveneens een optreden van muziekmakers die er voor de goede sfeer moeten zorgen. “In geen tijd waren alle kaarten online de deur uit. Deze succesformule komt tot stand in samenwerking met een aantal vrijwilligers die de standjes bevolken en voor de service zorgen. Wij waarderen hen en hebben als blijk van respect een vijftal van hen opgenomen in de Orde van Sint-Maarten”, zegt Stefaan Devisschere.

Kindernamiddag

Op zaterdagnamiddag is het kinderfeest in de grote tent op het Polenplein een feestelijk gebeuren voor de tientallen kinderen die een leuke namiddag te wachten staat. Om 13.30 uur worden ze door een ballonnenclown verwelkomd. Starlight opent met een dansshow. De kinderen kunnen versierde bieten binnenbrengen voor de bietenwedstrijd die loopt in samenwerking met de jeugdraad. Urkie Purkie is een duo van clowns die de gekste kuren uithalen. Uiteraard mag Sint-Maarten niet ontbreken. Samen met zijn helper Maartijntje doet hij zijn intrede en Maartijntje heeft wat in zijn achterhoofd.… Voorts kunnen ze zich ook vermaken met een mobiel speelparadijs, kindergrime, stoepleuren, verschillende kermisattracties en workshops. In bar Tiste op de Markt is er met Clay Obscuur een workshop kleibakken en krijg je een gek kapsel aangesmeerd. Het namiddagprogramma zal nog niet afgelopen zijn als de straatanimatie, als opwarmer voor de stoet, begint in de centrumstraten. Aan wat mogen we ons verwachten? De voorzitter weet het uiteraard. “Robert de eenhoorn zal er zijn. Born Loser is een mooi kijkstuk en er is een speciale act uit Nederland. Er trekt een Romeins legioen door de straten, samen met een bijzondere fanfare.”

Stoet

En dan kom de stoet eraan, met als het meezit de grote volkstoeloop. De stoet gaat van start in de Motestraat om 17 uur. Dan belt Donald Debel de stoet op gang. Speaker of the house is sinds vele jaren Rudi Debusschere van het Sint-Maartenscomité. Hij moet voor keurig commentaar zorgen op het Marktplein. Er is, overigens noodgedwongen, een vernieuwd parcours. De stoet kan door werken geen gebruik maken van de Watervalstraat. De Boncquetstraat is de alternatieve weg om dan via de Cauwestraat te keren en een tweede keer naar het Marktplein te gaan. De scholen openen traditioneel de stoet met de kinderen die meestal een passend dansje hebben aangeleerd. De muziekkorpsen van Ardooie en Koolskamp zijn van de partij. Daarnaast verenigingen en gelegenheidsgroepen die meedingen naar de prijs van beste groep of wagen. Het publiek heeft ook een vinger in de pap en kan via SMS de publieksprijs toekennen. Na de stoet kun je hier lekker blijven hangen. In bar Tiste ben jij de vedette, want daar staat karaoke op het menu. Voorts twee optredens van Jack and the Pilleroos. Studio Hurricane sluit er de avond af. Geen topvedette in de grote feesttent.

“De Vlaamse top is stilaan onbetaalbaar geworden en de meesten zijn de revue gepasseerd. We blijven investeren in de kinderanimatie en het randgebeuren. Alles gratis blijven doen, is onmogelijk. Maar de optredens zijn zorgvuldig uitgekozen om ambiance te verzekeren”, zeggen de leden van het Sint-Maartenscomité.

Zanger Jens moet de tent charmeren. Sabrina bouwt een feestje en er zijn diverse dj’s. Om 21 uur steekt de brandweer op het Volksplein Pietje Pek in brand en even later biedt het gemeentebestuur aan de Ardooise bevolking een vuurwerk aan. Alles wordt hier gratis aangeboden.