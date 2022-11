Sint maakt feestelijke intrede in Desselgem

Enkele honderden kinderen verwelkomden zondagmiddag Sinterklaas in Desselgem. De goedheilig man werd feestelijk ontvangen in ontmoetingscentrum De Coorenaar door Chiro Horizon Desselgem, KWB en Femma.

Al meer dan dertig jaar maakt de Sint op de laatste zondag van november zijn plechtige intrede in Desselgem. Ook afgelopen zondag was dat het geval, toen hij op uitnodiging van Chiro Horizon Desselgem, KWB en Femma langskwam in ontmoetingscentrum De Coorenaar. Een paar honderden kinderen tekenden present om de Sint te verwelkomen.

“Ondanks de WK-match van de Rode Duivels tegen Marokko was er veel volk”, klinkt het bij de organisatie. “De opkomst was zeker niet lager dan andere jaren.” Deze editie stond in het teken van ‘Sintfonie’ en draaide dus rond muziek. Het verhaal van de intrede en het daarop volgende toneelstukje focuste op Sinterklaas, die met een oorworm kampte en daardoor zodanig verstrooid was dat hij zijn werk niet meer kon doen.

In het verleden ging de intrede van de Sint in Desselgem gepaard met spectaculaire gebeurtenissen. Zo kwam de goedheilig man al eens slapend op een rijdend bed aan, net als per helikopter of dromedaris. De (roet)pieten van Sinterklaas zaten al eens vast op de kerk van de Sint-Martinuskerk in Desselgem.

De namiddag werd afgesloten met een spelenmarkt en een persoonlijk bezoekje aan de Sint. (PNW)