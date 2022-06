Sint-Lucasgilde toont kunstwerken van 20 leden

De leden van de 136-jarige Sint-Lucasgilde in Kortrijk maken alles in gereedheid voor hun tentoonstelling in de Sint-Annazaal tijdens het pinksterweekend.

“Elk van onze leden kreeg de kans om in te schrijven en deel te nemen”, stelt voorzitter Rudy Delannoy uit Marke. Zo’n 20 kunstenaars zullen er samen meer dan 40 werken tentoonstellen. Er wordt schilderwerk, fotografie, keramiek, glaskunst en kantwerk voorgesteld. “We kregen sinds het begin van de coronaperiode verschillende nieuwe leden. Ook zij krijgen de kans om er hun werken te tonen.”

Op vrijdagavond start de tentoonstelling met een receptie voor de leden en de genodigden. De tentoonstelling in de Sint-Annazaal op het begijnhof in Kortrijk is vrij toegankelijk op zaterdag 4, zondag 5 en pinkstermaandag 6 juni, telkens van 10 tot 18 uur.

Leden verzorgen

“We bleven ook gedurende de coronaperiode met ons dynamisch bestuur onze leden wakker houden en hen verzorgen. Er kwamen verschillende nieuwe leden bij na onze tentoonstelling die we organiseerden in Ring Kortrijk. In oktober kon de Sint-Lucasgilde weer tentoonstellen in de gotische zaal van het Kortrijkse stadhuis, in het voorjaar stelden we samen met andere kunstverenigingen tentoon in Estaimbourg en nu kijken we uit naar onze jaarlijkse tentoonstelling – die twee jaar niet kon plaatsvinden – in de Sint-Annazaal. Onze gilde kan dus op twee van de mooiste locaties in Kortrijk tentoonstellen. Het is een eer voor ons werk en voor onze leden. We hebben de naam dat we kwaliteit brengen. Nieuwe leden komen hun werken persoonlijk voorstellen en niet enkel met fotomateriaal. We zien ook een evolutie in wat onze kunstenaars doen. Onze leden krijgen met 3 tot 4 tentoonstellingen in een jaar de kans om naar buiten te komen met hun werken. Eenzelfde werk mogen ze maar één keer tonen in Kortrijk. Zo stimuleren we onze kunstenaars om nieuw werk te maken”, besluit Rudy Delannoy. (EDB)

(EDB – foto EDB)