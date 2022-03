Sint-Leo-Hemelsdaele in Brugge vangt vluchtelingen op in internaat

Nogal wat scholen organiseerden de voorbije weken solidariteitsacties om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Heel wat initiatieven waren gericht op het inzamelen van goederen of geld. Maar onderdak is natuurlijk ook belangrijk. In het internaat van Sint-Leo-Hemelsdaele is een gezin met kinderen welkom.

Catherine Dujardin, beheerder van de vestigingsplaats Huys ten Nazarette van het internaat van Sint-Leo-Hemelsdaele, besloot bij het zien van de beelden van de vluchtelingen niet langer bij de pakken te blijven zitten.

“Ik vond het heel erg dat vluchtelingen de nacht op straat moeten doorbrengen, terwijl we in ons internaat voldoende ruimte hebben om enkele mensen op te vangen. Toen ik hoorde dat de stad Brugge een oproep deed om leegstaande kamers beschikbaar te stellen, heb ik na overleg met de directie een aanvraag ingediend. We zijn een katholiek internaat en eigenlijk is het maar normaal dat we in de bres springen voor mensen die het moeilijk hebben.”

Om de opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken, diende in het internaat wel een en ander aangepast te worden.

Drie kamers en keuken

“Er zijn op de verschillende verdiepingen enkele vrijstaande kamers. Enkele internen zijn bereid om te verhuizen naar een andere kamer, zodat we een deel van een verdieping kunnen vrijmaken. Zo kunnen de mensen die we opvangen beschikken over een drietal ruime kamers. Er is ook een keuken, waar ze eigen gerechten kunnen klaarmaken, en ze kunnen gebruikmaken van de gemeenschappelijke ontspanningsruimten, wanneer onze internen niet aanwezig zijn. We voorzien voldoende speelgoed voor de kinderen en ook de tuin stellen we ter beschikking”, aldus coördinerend beheerder Sabine Lambert.

“We opteren voor een gezin met iets oudere kinderen”, vult beheerder Catherine Dujardin aan. “We willen uiteraard dat onze internen ook na de komst van de Oekraïense vluchtelingen in normale omstandigheden kunnen studeren. Daarom is het beter dat geen kinderen jonger dan drie jaar hier verblijven. Een moeder met enkele kinderen in de lagereschoolleeftijd zou ideaal zijn. De kinderen kunnen daarenboven moeiteloos opgevangen worden in de OKAN-klas van onze basisschool SLHD Brugge.”

Verrijkende ervaring

“Voor onze internen kan deze tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in ons internaat een verrijkende ervaring zijn. Ze krijgen de kans om hun talenkennis in de praktijk te gebruiken en ze kunnen ook daadwerkelijk hun steentje bijdragen aan het lenigen van deze humanitaire crisis”, besluit Catherine Dujardin. (PDC)