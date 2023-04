Sint-Kruis krijgt een nieuw dienstencentrum voor jong en oud

Sint-Kruis krijgt een nieuw dienstencentrum: van zodra het centrum voor dagverzorging Den Erker naar het nieuwe woonzorgcentrum in de Sint-Pietersmolenwijk verhuist, komt er plaats vrij voor een nieuw buurtcentrum op de site Van Zuylen in de Geralaan.

Dat blijkt uit het antwoord van de Brugse burgemeester Dirk De fauw op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Paul Jonckheere (CD&V), die lid is van de raad van bestuur van Mintus.

Nieuw decreet

In de beleidsnota van de stad Brugge stonden al vage plannen ingeschreven. Een recent Vlaams decreet verplicht om de bestaande concepten van dienstencentra voor senioren om te vormen tot centra voor buurtwerking. “Dat veronderstelt een inclusief aanbod voor heel de buurt, waar alle diensten van OCMW moeten op elkaar afgestemd worden en aangeboden moeten worden aan heel de wijk”, zegt Paul Jonckheere.

Die nieuwe visie is volgens het Brugs gemeenteraadslid in de praktijk niet zo gemakkelijk is te realiseren. Ze vergt de nodige inspanningen van de Mintus equipe. De verhuis van Den Erker, die dagopvang verstrekt aan personen met dementie, opent nieuwe perspectieven.

Jong en oud

Tegen september 2023 wil Mintus een voorontwerp van het project aan de Brugse gemeenteraad voorleggen. Eind oktober zal de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend worden. Burgemeester Dirk De fauw hoopt dat het aanbestedingsdossier in november kan opgemaakt worden, zodat de vereiste werken in de herfst van 2024 kunnen aangevat worden. ‘Verrijst’ zou een ontmoetingsplek voor jong en oud moeten worden.