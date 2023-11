Sinterklaas maakte zaterdagmiddag zijn blijde intrede in Blankenberge.

Omstreeks 14 uur meerde de kindervriend samen met zijn pieten aan in de jachthaven, waar hij door een schare piepjonge fans werd opgewacht. Daarna ging het in een vrolijke muzikale optocht richting het casino, waar er een leuke Sinterklaasshow op het programma stond. De goedheilige man had overigens nog goed nieuws meegebracht: ook dit jaar waren er geen stoute kindjes in Blankenberge. (WK)