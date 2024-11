Sint-Juliaan blaast Sint-Maartenstraditie nieuw leven in

VBS Sint-Juliaan blaast samen met heel wat verenigingen de Sint-Maartenstraditie van de bietenlantaarns nieuw leven in. Woensdag waren alle kinderen uitgenodigd in OC De Hazebrug waar ze een spoedcursus bieten uithollen kregen. Het resultaat van hun arbeid kunnen ze meenemen tijdens de Sint-Maartensstoet vrijdag.

Al tientallen jaren verwelkomen de kinderen in Sint-Juliaan Sint-Maarten door op de laatste schooldag vóór 11 november ’s avonds mee te stappen in de Sint-Maartensstoet. “Vroeger droeg ieder kind een zelfgemaakte bietenlantaarn tijdens de stoet”, zegt juf Els Huyghe van VBS Sint-Juliaan. “De bietenlantaarns maken was vroeger een traditie op school, maar nu kan dat niet meer tijdens de lesuren. De laatste jaren merkte je nog enkele lantaarns, maar deze mooie traditie dreigde jammer genoeg uit te doven. We vonden het hoog tijd om dit vuurtje opnieuw aan te wakkeren!”

Geen suikerbieten

Dus organiseerde VBS Sint-Juliaan in samenwerking met de ouderraad, fotoclub SO-ISO, het kermiscomité, Ferm en het Sint-Maartenscomité woensdag een workshop bietenlantaarns maken in OC De Hazebrug. Op de website sint-juliaan.be staat er een hele uitleg over hoe je een biet moet uithollen. “Het moet een voederbiet zijn en zeker geen suikerbiet, want die zijn te hard”, legt oud-schooldirecteur Robert Missinne. “De biet moet je helemaal uithollen. De wand mag niet te dik zijn want je moet het lichtschijnsel kunnen zien door de biet. De figuur die uitgekerfd wordt, een gezicht of andere figuren, kan je accentueren door het vel van de biet te verwijderen.”

Ledlampjes

De bieten worden uitgehold op de traditionele manier, met een broodmes en een soeplepel, maar voor de verlichting wordt nu toch moderne technologie gebruikt. “Vroeger was dat met kaarsjes, nu doen we het met ledlampjes. Ledlampjes zijn een stuk gemakkelijker en ook milieuvriendelijker. De bieten kunnen zo hergebruikt worden als veevoeder. Als er kaarsvet in de bieten is gedruppeld dan kan je dat niet meer aan de dieren geven.”

Stoet

Vrijdagavond kunnen de kinderen hun zelfgemaakte bietenlantaarns meenemen naar de intrede van Sint-Maarten in Sint-Juliaan. “We vertrekken om 18.30 uur aan de school en dan gaan we een eindje in de Sint-Juliaanstraat waar de Sint en Piet de kinderen zullen opwachten. Aandachtspunt in de stoet is dat er enkel Sint-Maartensliederen gezongen worden, dus geen Sinterklaasliedjes. Eens de ontmoeting met de Sint een feit is, keert iedereen terug naar het kerkplein waar bij aankomst het Sint-Maartensvuur wordt ontstoken. Daarna volgt meestal nog een persoonlijke audiëntie met de Sint in de school”, besluit directeur Mieke Deraedt. (TOGH)