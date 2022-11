Sint-Jozefskoor brengt herfstconcert in Heilige Godelievekerk in Roeselare

Op zaterdagavond 19 november om 20 uur geeft het Koninlijk Sint-Jozefskoor uit Roeselare het beste van zichzelf. Met het herfstconcert ‘The Sprig of Thyme’ wil het koor vooral een boodschap van hoop geven in deze woelige en onvoorspelbare tijden. Dirigent Jan Cherlet (48) maakt zijn concertdebuut binnen het koor.

“Er is de dag van vandaag heel veel miserie met de oorlog, de klimaatproblemen en de hoge energieprijzen. We willen eigenlijk de mensen die het wat moeilijker hebben hoop geven door onze muziek. Ik ben van mening dat samen muziek maken en beluisteren veel courage kan geven aan mensen”, vertelt Jan Cherlet.

Het koor zal uit verschillende delen bestaan en de liedjes gaan bijvoorbeeld over mensen met een depressie, mensen die verdwijnen en de oorlog. “Daarnaast worden er ook nog gearrangeerde volksliederen gebracht waarin dat we zien dat de mensen vroeger ook al soortgelijke problemen hadden”, aldus Jan.

Eerste concert voor dirigent

Voor Jan zal het een speciale avond worden, want het is zijn eerste concert als dirigent binnen het Koninlijk Sint-Jozefskoor. “Het is niet alleen spannend voor mij, maar ook voor de koorleden. Ik ben pas sinds dit jaar erbij gekomen, maar ik voel me al helemaal thuis in deze hechte vriendenbende. Daarnaast slaan we ook een nieuwe richting in met het koor. Alle muziek is uit de 20ste eeuw en vooral uit de Engelse traditie, maar wel in een moderner jasje gestoken.”

Bij een koor wordt vaak gewerkt met pianobegeleiding, bij ‘The Sprig of Thyme’ zullen ook drie strijkers en een fluitist te horen zijn. “Samen met pianist Karl Vanneste schreef ik de arrangementen uit voor de strijkers. Verder zal er ook een jonge zang-solist van 12 jaar bij zijn die in twee liederen de solo op zich zal nemen”, legt Jan uit.

Dit jaar zal het Sint-Jozefskoor nog tweemaal te horen en te zien zijn. Op de traditionele kerstviering en tijdens een kerstwandeling in Roeselare.

Het herfstconcert vindt plaats in de Heilige Godelievekerk in de Honzebroekstraat 32 in Roeselare. Kaarten kosten 15 euro en kunnen besteld worden via 051 22 42 17, 0496 10 53 54 of via mailing@sint-jozefskoor.be.