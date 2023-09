Sint-Jozefskliniek Izegem bedankt Lions Club Izegem voor steun aan palliatieve en oncologische zorg

De Lions Izegem schonken dinsdag enkele duizenden euro’s aan de dienst oncologie ter ondersteuning van de palliatieve en oncologische zorg. “De patiënten krijgen elk een basispakket verzorgingsproducten”, zegt psychologe Ann-Sophie Vanparijs van de Sint-Jozefskliniek.

Jaarlijks ontvangt het ziekenhuis van de Lions een royaal bedrag ter ondersteuning van de palliatieve en oncologische zorg. “Bij elke opstart van een oncologische behandeling met chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie of een combinatie hiervan, wordt een verzorgingstasje meegegeven met de patiënten”, zegt Ann-Sophie Vanparijs van de Sint-Jozefskliniek. “Door die behandelingen kunnen er bij die patiënten verschillende bijwerkingen optreden: gevoeligheden, droge huid, kloven, enzovoort. Bij sommige behandelingen is het belangrijk dat de huid preventief gehydrateerd wordt en er oog is voor goede hand- en voetverzorging. Jammer genoeg kosten deze producten veel geld. En wie het financieel moeilijker heeft besteedt zijn beter aan andere zaken.”

Basispakket

Door de steun van de Lions Club Izegem kunnen wij elke patiënt een mooi basispakket met verzorgingsproducten van het merk Eucerin meegeven. In het tasje zit een doucheolie, een bodylotion, een herstellende handcrème en voetcrème en een lipbalsem. Het merk Eucerin zorgt voor een bijgevoegde informatiefiche en de Sint-Jozefskliniek zorgt voor een bedankingskaart met de verwijzing naar de Lions Club Izegem.

“De Lions Izegem organiseerden daar geen speciale actie voor”, zegt Pol Vanacker. “Onze bijdrage ter ondersteuning van de palliatieve en oncologische zorg komt uit diverse acties van de Lions zoals de wijnverkoop, een event en soms ook een individuele actie. Dokter gynecoloog Christian Vandeursen uit de Sint-Jozefskliniek, lid van onze club, heeft dit project aangebracht.” (IB)