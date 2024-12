Sint-Jozefskerk in Wervik voelt aan als een ijskelder: centrale verwarming al sinds begin dit jaar defect

Dat de centrale verwarming in de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat defect is, was vorige vrijdag tijdens een uitvaart in een bijna bomvolle kerk duidelijk voelbaar. Het voelde precies aan als een ijskelder en dat terwijl het buiten nog niet eens vroor…

“De centrale verwarming is stuk sinds begin dit jaar”, zegt eerste schepen Bercy Slegers (cd&v), die aanwezig was op de uitvaart. “De opmaak van het subsidiedossier door het kerkbestuur gaat gepaard met een hele procedure. Het kerkbestuur kan rekenen op een subsidie van veertig procent.”

“De installatie van een nieuwe centrale verwarming is in het voorjaar van 2025 voorzien. We gaven de parochie de raad om voor een uitvaartplechtigheid uit te wijken naar de Sint-Medarduskerk of de Heilig Hartkerk in Kruiseke. Niemand kan daartoe evenwel worden verplicht.”