Sint-Jozef Sint-Pieter haalt 1.871,48 euro op voor Pelicano vzw

De voorbije weken zamelde de secundaire school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge het mooie bedrag van 1.871,48 euro in voor De Warmste Week, ten voordele van Pelicano vzw.

Dankzij het enthousiasme en de toewijding van zowel leerlingen als leraren werden uitdagende sportevenementen zoals een dartstornooi en een volleybalwedstrijd georganiseerd. Er werden ook pannenkoeken, chocolademelk en zelfgemaakte soep verkocht. En op vrijdag 1 december konden alle leerlingen deelnemen aan een filmavond.

De hele school was hierbij betrokken en zo werd een prachtig voorbeeld van gemeenschapszin en solidariteit neergezet. De school uitte haar trots en dankbaarheid voor de onbaatzuchtige inspanningen van de leerlingen en het personeel. “Het is ongelooflijk om te zien hoe iedereen samenwerkt om dit fantastische bedrag in te zamelen voor De Warmste Week. De opbrengst van 1.871,48 euro zal worden geschonken aan Pelicano vzw die zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen. Onze school heeft hiermee niet alleen financiële steun geboden, maar ook een belangrijke boodschap van mededogen en empathie overgebracht”, zegt directeur Rudi Boydens.